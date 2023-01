H'Hen Niê, ca sĩ Ngọc Mai tham gia chuỗi chương trình đón tết của HTV

Chương trình đón xuân năm nay của HTV gồm 6 trường đoạn chính là: Khi sinh ra, Khi lớn lên, Bạn đã trở thành bạn như thế nào?, Thăng hoa, Tết HTV, Ước.

Mở đầu chương trình, với chủ đề Khi sinh ra, khán giả được thưởng thức ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ngoài ra, ban tổ chức kể lại câu chuyện về người con trai vì bận rộn với công việc mà quên gọi về cho mẹ. Sau tất cả, anh nhận ra không gì quý bằng tình cảm gia đình nên quyết định trở về và khóc bên cạnh mẹ như một đứa trẻ. Thông qua đó, ban tổ chức góp phần truyền tải thông điệp về giá trị của gia đình trong cuộc sống.

Với Khi lớn lên, ban tổ chức kể câu chuyện về ước mơ của mỗi người trong cuộc sống, được thực hiện bằng hình thức ca vũ nhạc với sự tham gia của NSƯT Tuyết Thu, Nhật Hào, Quỳnh Như, Công Huy, bé Nhật Huy, bé Ngân Chi… Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn gửi đến khán giả thông điệp tích cực: “Ai cũng có ước mơ của riêng mình, và hãy nỗ lực thật nhiều để biến nó thành hiện thực”.





Tiếp tục chương trình, ban tổ chức lồng ghép talkshow Bạn đã trở thành bạn như thế nào? How you become you?. Đây là dịp để người nghe hiểu hơn những câu chuyện đời, chuyện nghề của các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu H'Hen Niê, ca sĩ Ngọc Mai, MC Thanh Thanh Huyền. Tiếp nối cảm xúc đó, khán giả được thưởng thức những tiết mục sôi động trong chủ đề Thăng hoa.

Tết HTV cũng nằm trong chuỗi chương trình đặc biệt chào đón xuân Quý Mão 2023, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Châu Đăng Khoa, Cẩm Ly, Hoàng Thùy Linh, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Dũng, Huỳnh Lập, MC Quang Bảo, Liêu Hà Trinh, Đan Trường, Nguyên Vũ, Duy Khánh, Puka.

Khép lại chuỗi chương trình đặc biệt này là Ước, mang đến cho khán giả những câu chuyện sinh nhai trong đêm giao thừa, về ước mơ một mùa tết đoàn viên của những người lao động, bộ đội. Chương trình dự kiến lên sóng ngày 21.1 trên HTV7.