H'Hen Niê lên tiếng về ồn ào gian lận trong show thực tế

Trong tập 5 của The Face Vietnam, mâu thuẫn giữa H’Hen Niê và Anh Thư được nhiều người quan tâm. Cụ thể, sau khi hoàn thành và đón nhận kết quả thử thách chính, diễn viên Tuyết nhiệt đới đặt nghi vấn đội của đàn em có dấu hiệu “gian lận” khi cô phát hiện ê kíp của người đẹp 9X đã theo dõi trực tiếp monitor và trao đổi với một người khác trong quá trình ghi hình. Anh Thư cũng giải thích thêm chi tiết này khiến cuộc chơi không được minh bạch và công bằng, bởi việc xem trước diễn biến có thể giúp tính toán đường dây kịch bản.

Anh Thư đặt vấn đề với nhà sản xuất về tính minh bạch, công bằng trong chương trình Ảnh: NSX

Không chỉ yêu cầu nhà sản xuất chương trình làm rõ quyền theo dõi monitor của ê kíp các huấn luyện viên, Anh Thư còn đặt nghi vấn H’Hen Niê có sử dụng tai nghe để liên lạc với editor hay không? Trở thành tâm điểm của loạt chất vấn gay gắt, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn kiên quyết khẳng định không gian lận, đồng thời tuyên bố: “Em tên H'Hen, chứ em không có hèn”.

Phản hồi của H'Hen Niê

Sau khi chương trình lên sóng, những tranh cãi xoay quanh 2 huấn luyện viên chưa dừng lại. Liên quan đến những thắc mắc của mọi người xoay quanh việc bạn editor của đội có mặt tại buổi quay dẫn đến những tranh luận, H’Hen Niê quyết định lên tiếng để tránh sự việc đi quá xa, với mong muốn giúp khán giả hiểu rõ hơn về tình huống thực tế.

H’Hen Niê chia sẻ, theo quy định nhân sự, khi đội của huấn luyện viên nào đang thi, nhận sự của đội đó được phép vào ngồi phía sau hàng ghế của ban giám khảo. Do đó, người đẹp Ê Đê cho rằng việc editor của mình xuất hiện trong lúc cô đang quay là hợp lệ, đúng luật. Về chiếc tai nghe của nhân sự này, nữ huấn luyện viên 9X giải thích: “Bạn ấy có thói quen đeo tai nghe kết nối với điện thoại cá nhân để nghe nhạc trong lúc làm việc. Đây hoàn toàn là thói quen cá nhân, không phải là thiết bị để liên lạc hay nhắc bài từ bên ngoài”.

H’Hen Niê cho biết thêm bạn editor chỉ theo dõi qua màn hình máy tính bảng nhỏ - thiết bị không có chức năng lưu file gốc và việc chụp màn hình cũng không có ý nghĩa vì chất lượng không đạt. “Thực tế, tại set có một màn hình lớn phía trước mà tất cả những ai ngồi ở khu vực đó đều có thể xem được. Mọi người đều có thể công khai nắm được source quay nào tốt, source nào không, nên không có chuyện giấu hay gian lận ở đây”, H’Hen Niê phản hồi.

Không chỉ bị đặt nghi vấn gian lận, H'Hen Niê còn phải nói lời chia tay với một học trò Ảnh: NSX

Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô luôn giữ tiêu chí cạnh tranh đơn giản, chơi bằng thực lực và nói không với gian lận. Khi bước vào buổi quay, cô tự nhớ kịch bản và diễn bằng cảm nhận của mình, khẳng định không có sự nhắc bài từ bên ngoài. “Tôi giữ sự trung thực vì đó là nguyên tắc làm việc của mình. Thắng thì tôi vui, thua thì vui vẻ chấp nhận và lấy đó làm bài học để nỗ lực hơn”.

Trao đổi với chúng tôi, phía H’Hen Niê cho biết bài đăng là quan điểm của cô về vụ việc vừa qua.

Động thái của Anh Thư

Cùng thời điểm, Anh Thư - người đặt ra những nghi vấn liên quan đến sự xuất hiện của editor trong đội H’Hen Niê - cũng có những chia sẻ gây chú ý. Theo nữ siêu mẫu, quy định là các huấn luyện viên được nhận file cùng thời điểm, nên việc một đội được kết nối thiết bị riêng với monitor cần được làm rõ để đảm bảo sự công bằng.

Theo Anh Thư, phía DOP của chương trình đã đứng ra xin lỗi về sai sót cho phép kết nối này, và đạo diễn chương trình cũng xác nhận đây là lỗi từ phía ban tổ chức. Vì vậy, nữ siêu mẫu cho rằng việc giải thích về quyền có mặt tại set, thói quen đeo tai nghe hay khả năng lưu file chưa trả lời đúng vấn đề cô nêu. “Thư chọn lên tiếng để bảo vệ quyền lợi thí sinh và yêu cầu ban tổ chức rút kinh nghiệm, bảo đảm các đội có cùng điều kiện thi đấu ở những tập tiếp theo. Một sai sót đã được thừa nhận cần được khắc phục rõ ràng, thay vì được gọi là hiểu lầm nhỏ”, Anh Thư chia sẻ.