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Giải trí Đời nghệ sĩ

H'Hen Niê mang con theo khi làm giám khảo

Thùy Dung P
Thùy Dung P
07/06/2026 21:17 GMT+7

Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi mặc trang phục thổ cẩm, địu theo con gái khi ra Hà Nội làm giám khảo casting cho 'The Face Vietnam 2026' sáng 7.6.

H'Hen Niê cho biết cô bay từ TP.HCM ra Hà Nội và từ sân bay di chuyển thẳng đến địa điểm tổ chức vòng sơ tuyển khu vực miền bắc của chương trình.

H'Hen Niê mang con theo khi làm giám khảo - Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê mặc trang phục thổ cẩm, địu con bằng tấm vải thổ cẩm có thêu tên Harley do bà ngoại tặng

ẢNH: FBNV

Nàng hậu cho biết từ ngày trở lại với công việc, đi đâu cô cũng đưa con theo. Giống như trước đây mẹ cô thường địu con đi làm nương rẫy, hôm nay con gái cô cũng được trải nghiệm theo mẹ đi làm theo một cách khác.

Sau khi đến check-in thảm đỏ và chụp ảnh kỷ niệm với tấm poster H'Hen Niê làm mentor chương trình The Face Vietnam 2026, người đẹp lập tức "biến hình" trong trang phục màu đỏ rực, còn bé Harley theo ba về khách sạn nghỉ ngơi.

H'Hen Niê mang con theo khi làm giám khảo - Ảnh 2.

H'Hen Niê khoe dáng quyến rũ trong bộ váy sắc đỏ nổi bật

ẢNH: BTC

Ngoài hoa hậu H'Hen Niê, vòng sơ tuyển miền bắc còn có sự xuất hiện của host chương trình - nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cùng hai mentor là siêu mẫu, diễn viên Anh Thư và siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến.

Ban tổ chức cho biết vòng sơ tuyển xuất hiện hàng loạt nhân tố ấn tượng, có tiềm năng tiến xa. Chương trình không yêu cầu người dự tuyển phải có kinh nghiệm người mẫu chuyên nghiệp mà chào đón mọi cá tính thời trang, từ những gương mặt mới đến những cá nhân đã đạt được vị trí nhất định.

Sự xuất hiện của nhiều bạn trẻ theo đuổi phong cách thời trang phi giới tính, sở hữu vẻ đẹp khác biệt hoặc đến từ các địa phương rất xa thủ đô tạo nên sức nóng cho chương trình.

Vòng sơ tuyển khu vực miền nam sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 27.6.

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