Đời sống Cộng đồng

Hiếm gặp 6 hành tinh 'diễu hành' thẳng hàng: Tối nay 26.2 người Việt thấy gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
26/02/2026 19:40 GMT+7

Sự kiện 6 hành tinh 'diễu hành' thẳng hàng trên bầu trời đang được người yêu thiên văn mong chờ, xuất hiện vào ngày 28.2 tới đây. Tuy nhiên từ tối nay 26.2, người Việt nhìn lên trời vẫn thấy điều thú vị.

Dù ngày 28.2 sự kiện 6 hành tinh thẳng hàng mới diễn ra, tuy nhiên mới hôm nay 26.2 người yêu thiên văn đã háo hức chia sẻ về sự kiện này. Tối nay 26.2 bầu trời đêm sẽ là màn trình diễn thú vị giữa mặt trăng và hành tinh lớn nhất hệ mặt trời - sao Mộc.

Hiếm gặp 6 hành tinh sắp 'diễu hành': Tối nay 26.2 người Việt thấy gì? - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ bầu trời đêm những ngày cuối tháng 2

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Theo trang Space.com mặt trăng khuyết và sao Mộc rực rỡ sẽ hội tụ sau khi mặt trời lặn vào ngày 26.2. Nếu bầu trời quang đãng, người yêu thiên văn hãy quan sát bầu trời hướng đông nam khoảng 1 giờ sau khi mặt trời lặn.

Ở đó, nằm ở vị trí khoảng 2/3 từ đường chân trời, bạn sẽ thấy một cảnh tượng bắt mắt. Người quan sát sẽ ngay lập tức nhìn thấy mặt trăng đang ở giai đoạn trăng khuyết chuẩn bị trở thành trăng tròn và nguyệt thực toàn phần vào ngày 3.3.

"Một ngôi sao màu bạc rất sáng…"

Nhưng vào nay, bạn cũng sẽ nhận thấy một "ngôi sao" màu bạc rất sáng, tỏa sáng ổn định gần như ngay bên dưới mặt trăng. Tuy nhiên, đó không phải là một ngôi sao, mà là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời của chúng ta - Mộc tinh.

Cả mặt trăng và hành tinh này sẽ cùng nhau di chuyển trên bầu trời đêm. Vào đêm nay, mặt trăng và sao Mộc sẽ cách nhau khoảng 6 độ. Sao Mộc nằm ở vị trí lý tưởng để quan sát vào buổi tối, tỏa sáng rực rỡ trên cao, nơi cây cối và các vật cản khác không thể che khuất nó.

Hiện tại, sao Mộc tỏa sáng ở giữa chòm sao Song Tử, không xa các ngôi sao sáng Pollux và Castor. Nó đạt đến điểm cao nhất trên bầu trời vào khoảng 20 giờ 30 phút giờ địa phương.

Hiếm gặp 6 hành tinh sắp 'diễu hành': Tối nay 26.2 người Việt thấy gì? - Ảnh 2.

Tối nay là màn trình diễn giữa trăng khuyết và sao Mộc

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Sao Mộc lặn vào những giờ trước bình minh, ngay sau 4 giờ sáng. Đối với các nhà thiên văn nghiệp dư, sao Mộc là hành tinh tốt nhất trong số các hành tinh, một vật thể tuyệt vời để quan sát bằng kính viễn vọng.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mặc dù thời điểm đẹp nhất để quan sát sự kiện 6 hành tinh thẳng hàng là ngày 28.2 sắp tới, tuy nhiên tối nay bạn đã có thể thử quan sát màn diễu hành của các hành tinh tùy thuộc vào vị trí và điều kiện bầu trời.

Bạn có thể nhìn thấy gì? Bằng mắt thường, người quan sát có thể thấy sao Thủy, sao Kim, sao Thổ, sao Mộc. Trong khi đó, cần ống nhòm/kính thiên văn bạn mới có thể thấy sao Thiên Vương, sao Hải Vương. Thời điểm quan sát tốt nhất là khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn, khi ánh hoàng hôn dần tắt nhưng các hành tinh vẫn chưa chìm quá sâu về phía đường chân trời đầy nhiễu loạn và bất ổn.

Khám phá thêm chủ đề

6 hành tinh 6 hành tinh thẳng hàng 6 hành tinh diễu hành hiện tượng 6 hành tinh thẳng hàng
