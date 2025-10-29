Tối nay hành tinh gần mặt trời nhất xuất hiện hiếm hoi trên bầu trời Việt Nam

Hành tinh đó là sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất nên rất khó quan sát. Tuy nhiên, vào những thời điểm đặc biệt trong năm khi đạt ly giác cực đại, hành tinh này có thể trở nên nổi bật nếu người yêu thiên văn xác định đúng thời gian và hướng để quan sát.

Ngắm sao và các hành tinh trên bầu trời đêm tháng 10 ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Tối nay, sao Thủy sẽ đạt ly giác phía đông lớn nhất, lên đến 23.9 độ so với mặt trời. Theo EarthSky, đây là thời điểm hiếm hoi để quan sát hành tinh này trên bầu trời tối, khi nó ở vị trí cao nhất gần đường chân trời phía tây.

Hãy hướng mắt về phía tây ngay sau khi mặt trời lặn, nếu thời tiết ủng hộ, người yêu thiên văn có cơ hội thấy một chấm sáng nhỏ đáng chú ý, đó chính là sao Thủy. Hành tinh này nằm trong quỹ đạo bên trong trái đất, điều đó có nghĩa là nó luôn xuất hiện gần mặt trời, thường là ngay trước khi mặt trời mọc hoặc ngay sau khi mặt trời lặn.

Lần xuất hiện đặc biệt của sao Thủy trong năm 2025

Ly giác là góc giữa mặt trời và một hành tinh, được quan sát từ vị trí trái đất. Với những hành tinh nằm bên trong quỹ đạo trái đất như sao Kim hay sao Thủy, ly giác phía đông xảy ra khi hành tinh nằm về phía đông của mặt trời trên bản đồ thiên thể, điều đó có nghĩa là nó sẽ xuất hiện ở phía tây bầu trời vào buổi tối, ngay sau khi mặt trời lặn.

Chuyên gia cho biết đây sẽ là lần xuất hiện sao Thủy vào buổi tối đẹp nhất ở Nam bán cầu vào năm 2025. Sao Thủy sẽ nằm trước chòm sao Bọ Cạp và hầu hết các ngôi sao trong chòm sao này sẽ bị mất hút vào lúc chạng vạng.

Sao Thủy được xem là hành tinh nhỏ nhất hệ mặt trời ẢNH: VACA

Sao Thủy xuất hiện trên bầu trời buổi tối vào đầu tháng 10. Kể từ đó, nó tỏa sáng ở mức khoảng - 0,2 cấp sao. Ở độ giãn dài lớn nhất, hành tinh này sẽ ở xa ánh sáng chói của hoàng hôn hơn và vẫn sáng hơn hầu hết các ngôi sao.

Vào buổi tối sau độ giãn dài lớn nhất, hành tinh trong cùng này sẽ nhanh chóng mờ dần khi bắt đầu di chuyển giữa trái đất và mặt trời, nghĩa là mặt được chiếu sáng của nó sẽ ngày càng khó nhìn thấy. Sao Thủy sẽ biến mất vào tháng tới và sẽ đạt đến điểm giao hội dưới, khi đi qua giữa trái đất và mặt trời vào ngày 20.11.