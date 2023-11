Hiểm họa rình rập từ những hố ga không lưới chắn rác

Tìm ẩn rủi ro từ hố ga không được che chắn

Những ngày đầu tháng 11.2023, người dân sống dọc tuyến QL22, đoạn qua xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn phản ánh, tình trạng nhiều hố ga trên QL22 không có khung sắt (lưới chắn rác) khiến rác thải bị cuốn trực tiếp vào cống thoát nước gây nghẹt. Ngoài ra các miệng hố ga tại đây có độ hở khá lớn, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Miệng hố ga rộng nhưng không có khung sắt che chắn khiến người dân bất an TRẦN KHA

Theo người dân, dọc theo tuyến QL22, đoạn từ cầu An Hạ đến đường Nguyễn Văn Bứa (xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn), nhiều hố ga cống thoát nước tại đây không có khung sắt lưới chắn rác. Khi mưa, rác thải bị cuốn trực tiếp xuống cống thoát nước làm nghẹt và gây ngập đường .



Nguy hiểm hơn, các miệng hố ga tại đây có khoảng hở khá lớn. Nhiều miệng hố ga hở và rộng gần nửa mét, lại có độ dốc so với mặt đường, từ bên ngoài có thể nhìn thấy đường cống sâu phía dưới. Những ngày mưa lớn, nước không kịp rút gây ngập, việc đi lại của người dân trên tuyến đường này tiềm ẩn những rủi ro nhất là trẻ nhỏ.

Chị Tuyết dùng vật cản đặt trước miệng hố ga để che chắn tránh nguy hiểm cho người dân TRẦN KHA

"Miệng hố ga lớn quá mà không có gì che chắn. Trời mưa, tôi sợ xe chạy gần sụp hố, nước cuốn người ta lọt xuống cống luôn vì nó rộng quá mà", chị Tuyết (46 tuổi) cho biết.

Cũng theo chị Tuyết, thấy miệng hố ga có khoảng hở lớn nhưng không có khung sắt che chắn, quá nguy hiểm, hằng ngày, chị dùng vật cản để trước miệng hố ga. Khi có mưa, chị lấy vật cản ra để nước chảy vào cống và đứng cảnh báo người dân không đến gần. Nhiều năm qua, chị Tuyết và người dân nơi đây sống trong bất an.

'Sơ hở lọt xuống hố ga chứ chẳng chơi'

Ông Ngọc (56 tuổi), người dân địa phương, cũng lo lắng, bất an khi hố ga nằm ngay trước cửa ra vào tiệm buôn bán của gia đình nhưng không có khung sắt, lưới chắn rác. Để đảm bảo an toàn, ông Ngọc cũng dùng các vật cản như khối bê tông, đá lớn, bìa cứng đặt trước miệng cống.

"Trước đây có tấm sắt chắn lại, sau này nó mục hư, mấy ổng đi móc cống lấy ra luôn rồi để như vậy tới bây giờ. Đi sơ hở lọt xuống đó luôn chứ chẳng chơi", ông Ngọc nói.

Miệng hố ga có khoảng hở lớn, nằm sát mép đường và vỉa hè nhưng không có khung sắt che chắn TRẦN KHA

Sợ nguy hiểm cho trẻ nhỏ, người dân dùng khối gạch đặt trước miệng hố ga TRẦN KHA

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa (57 tuổi), buôn bán quán ăn tại mặt tiền QL22 cho hay, đã chứng kiến cảnh khách hàng của bà chạy xe máy vào tiệm trượt ngã, người lọt vào miệng hố ga. Lúc này, mọi người chạy đến hỗ trợ nạn nhân kịp kéo lên khỏi hố ga. May mắn người này chỉ bị thương nhẹ ở chân. "Cái miệng hố rộng quá mà không có gì bảo vệ, nguy hiểm lắm", bà Hòa bức xúc.

Từ khi xảy ra sự cố khách ngã xuống miệng hố ga, bà Hòa đã dùng các tấm gạch lát nhà loại lớn che chắn làm vật cản trước miệng hố ga.

Trong khi đó, một số hộ dân khác có điều kiện thì tự bỏ tiền túi ra thiết kế, làm khung sắt đặt vào miệng hố ga để người dân đi lại an toàn cũng như vừa chắn rác không để rác lọt xuống cống gây tắc dòng chảy. Tuy nhiên việc tự thiết kế lắp đặt khung sắt vào hố ga người dân e ngại vi phạm luật vì chưa được các cấp thẩm quyền cho phép. Người dân rất mong muốn cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục các hố ga không lưới chắn rác để an tâm sinh sống, đi lại an toàn trên tuyến QL22.

Để đảm bảo an toàn, một số người dân bỏ tiền làm lưới sắt che chắn trước miệng hố ga TRẦN KHA

Tiếp nhận thông tin từ chúng tôi về việc này, một lãnh đạo xã Tân Thới Nhì (H.Hóc Môn) cho hay, tuyến QL22 không thuộc quản lý của xã. Tuy nhiên ngay khi nhận phản ánh người này, xã cử người xuống kiểm tra, nắm thông tin.

Trong sáng 7.11, vị lãnh đạo này cho hay sẽ kiến nghị lên trên, Phòng Quản lý đô thị cũng như các đơn vị liên quan quản lý tuyến QL22 để khắc phục, xử lý các mặt cống không an toàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.