Hiểm họa từ bộ sạc giá chỉ vài chục nghìn đồng

Mặc dù đã có nhiều nội dung nhấn mạnh các phụ kiện không chính thức của Apple có thể gây hại cho thiết bị của người dùng, tuy nhiên tình trạng phụ kiện giả mạo, đặc biệt là bộ sạc và cáp sạc, đang gia tăng và có thể nguy hiểm hơn nhiều.

Chỉ vì tiết kiệm mà người dùng có thể làm hại thiết bị của mình bằng những bộ sạc giả mạo ẢNH: AFP

Nhiều người có thể dễ dàng tìm thấy các bộ sạc và cáp trên các trang thương mại điện tử như Lazada hay Shopee, nhưng chỉ một số ít trong số đó thực sự được chứng nhận của Apple. Cuộc chiến giá cả giữa các nhà cung cấp đã dẫn đến việc họ sử dụng các chiến lược không minh bạch, khiến người tiêu dùng dễ bị lừa.

Trong thực tế, iPhone hiện đại được trang bị hệ thống quản lý pin và sạc khá tinh vi khi các mạch điện tử bên trong máy có khả năng tự điều chỉnh nguồn điện nhận vào giúp bảo vệ thiết bị phần nào ngay cả khi người dùng sử dụng bộ sạc không phải do Apple sản xuất. Đây là lý do chính khiến nhiều bộ sạc giá rẻ vẫn có thể sạc iPhone, tuy không gây ra sự cố tức thì nhưng về lâu dài sẽ là một điều tệ hại.

Điều này bắt nguồn từ việc các bộ sạc trên thiếu tính năng an toàn do thường cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ các mạch bảo vệ quan trọng (chống quá dòng, quá nhiệt, đoản mạch). Một khi bộ sạc thiếu tính năng an toàn bị hư hỏng ở dây cáp hoặc củ sạc, nó vẫn có thể cố gắng truyền điện, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn gây quá nhiệt nghiêm trọng cho cả bộ sạc lẫn iPhone, thậm chí có thể dẫn đến cháy nổ.

Lưu ý để tránh mua bộ sạc giả mạo

Các sản phẩm giả mạo thường được quảng cáo với logo Apple và chứng chỉ MFI (Made for iPhone/iPad), tuy nhiên những chứng chỉ này có thể không đáng tin cậy. Nếu cảm thấy một bộ sạc có giá chỉ vài chục nghìn đồng, hãy cẩn trọng bởi giá quá rẻ có thể đồng nghĩa với việc sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và có thể gây hại cho thiết bị của người dùng.

Trong trường hợp cảm thấy lo lắng, người dùng nên chọn mua phụ kiện từ các trang chứng nhận Mall tại các sàn thương mại điện tử do có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt hơn, hoặc các cửa hàng di động uy tín. Mặc dù giá bán của chúng có thể cao hơn nhưng việc đầu tư vào một sản phẩm chất lượng sẽ giúp người dùng tránh được những rủi ro không đáng có, như hỏng hóc thiết bị.

Cuối cùng, hãy tự hỏi bản thân rằng mình có thực sự muốn tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để rồi phải đối mặt với nguy cơ hư hại thiết bị trị giá hàng chục triệu đồng như iPhone hay không? Hãy cẩn trọng và lựa chọn thông minh khi mua sắm phụ kiện cho thiết bị của mình.