Sử dụng sạc giá rẻ có làm hư hỏng iPhone?

Mức giá đắt đỏ của bộ sạc iPhone chính hãng Apple, đôi khi gấp 3 - 4 lần so với các lựa chọn từ bên thứ ba, khiến nhiều người dùng băn khoăn: liệu sử dụng sạc giá rẻ có tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng chiếc điện thoại đắt tiền của họ?

Theo nhiều chuyên gia và kinh nghiệm thực tế, câu trả lời là "thường thì không", nhưng người dùng cần trang bị kiến thức cần thiết để lựa chọn thông minh và tránh những rủi ro không đáng có.

Sạc iPhone giá rẻ liệu có đáng để mua? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Không phải sạc giá rẻ nào cũng kém an toàn

iPhone hiện đại được trang bị hệ thống quản lý pin và sạc khá tinh vi. Các mạch điện tử bên trong máy có khả năng tự điều chỉnh nguồn điện nhận vào, giúp bảo vệ thiết bị phần nào ngay cả khi người dùng sử dụng bộ sạc không phải do Apple sản xuất. Đây là lý do chính khiến nhiều bộ sạc giá rẻ vẫn có thể sạc iPhone mà không gây ra sự cố tức thì.

Tuy nhiên, không phải bộ sạc giá rẻ nào cũng giống nhau, người dùng cần biết rằng vẫn có những rủi ro nếu lựa chọn dùng sạc giá rẻ. Vì vậy, cần lưu ý:

Nhiều bộ sạc giá rẻ không cung cấp đủ công suất như sạc chính hãng hoặc các sạc chất lượng cao, dẫn đến tốc độ sạc chậm và thời gian sạc kéo dài.

Điểm cần lưu ý nhất chính là thiếu tính năng an toàn. Theo đó, các bộ sạc rẻ tiền thường cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ các mạch bảo vệ quan trọng (chống quá dòng, quá nhiệt, đoản mạch).

Nếu một bộ sạc giá rẻ (thiếu tính năng an toàn) bị hư hỏng ở dây cáp hoặc củ sạc (dây bị nứt vỏ bảo vệ, đầu cắm lỏng), nó vẫn có thể cố gắng truyền điện. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây quá nhiệt nghiêm trọng cho cả bộ sạc lẫn iPhone, thậm chí có thể dẫn đến cháy nổ.

Giải pháp nằm ở chứng nhận MFi

Để đảm bảo an toàn khi chọn sạc bên thứ ba, yếu tố then chốt là tìm kiếm chứng nhận MFi (Made for iPhone/iPad/iPod) của Apple. Đây được xem là 'con dấu' đảm bảo phụ kiện đó đã được kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tính tương thích do Apple đặt ra.

Apple sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cho những hư hỏng xảy ra với iPhone nếu nguyên nhân được xác định là do sử dụng phụ kiện không đạt chứng nhận MFi.

Các phụ kiện đạt chứng nhận MFi sẽ đảm bảo an toàn cho iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách nhận biết khá đơn giản, bạn hãy tìm logo 'Made for iPhone' (có thể kèm logo Apple trên các sản phẩm mới, hoặc hình ảnh iPhone trên sản phẩm cũ) trên bao bì và chính bộ sạc. Hoặc bạn có thể truy cập trang web chính thức của Apple, tìm đến phần liệt kê các phụ kiện được cấp phép MFi (MFi Licensed Accessories) để tra cứu thương hiệu hoặc mẫu mã cụ thể.

Lời khuyên

Mặc dù việc tiết kiệm chi phí luôn được ưu tiên, nhưng người dùng iPhone không nên đánh đổi sự an toàn chỉ vì giá rẻ. Luôn cân nhắc chọn những bộ sạc từ bên thứ ba không có dấu hiệu hư hỏng và có chứng nhận MFi rõ ràng. Đó là cách tốt nhất để vừa tiết kiệm tiền, vừa bảo vệ an toàn cho chiếc điện thoại giá trị cao của bản thân.