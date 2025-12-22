Hiểm họa từ những cuộc gọi đổ chuông một lần rồi tự ngắt hoặc im lặng

Các cuộc gọi này thường được gọi là "cuộc gọi im lặng" hoặc "cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần". "Cuộc gọi im lặng" không phát ra âm thanh nào từ phía bên kia, có thể do máy tự động quay số hoặc cố tình để chế độ im lặng. Trong khi đó, "cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần" nhằm mục đích khiến người nhận gọi lại.

Người dân nên cảnh giác trước các cuộc gọi từ số lạ ẢNH: K. VĂN

Theo khuyến cáo từ Trend Micro và Whoscall, người dân không nên gọi lại những cuộc gọi như vậy vì điều đó có thể dẫn đến những rắc rối và nguy hiểm tiềm ẩn.

Những lý do không trả lời 'cuộc gọi lạ'

Các chuyên gia tại Trend Micro và Whoscall đã chỉ ra một số lý do chính mà người dùng không nên trả lời các "cuộc gọi im lặng" hoặc "cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần" nhận được.

Khuyến khích gọi lại các số điện thoại tính phí cao: Kẻ lừa đảo thường sử dụng các số điện thoại quốc tế hoặc số điện thoại tính cước đặc biệt để dụ dỗ người nhận gọi lại. Khi gọi lại, người dùng có thể bị kết nối với hệ thống thoại quốc tế, dẫn đến cước phí rất cao.

Kiểm tra số điện thoại hoạt động: Các băng nhóm lừa đảo sử dụng "máy lọc số" để xác định số điện thoại nào đang hoạt động. Nếu người dùng trả lời hoặc gọi lại, chúng sẽ biết số điện thoại của mục tiêu hợp lệ và có thể tiếp tục quấy rối số điện thoại đó bằng các cuộc gọi rác.

Nguy cơ phần mềm độc hại: Một số cuộc gọi lừa đảo có thể dẫn mục tiêu đến các trang web độc hại hoặc yêu cầu họ nhấp vào liên kết, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc làm rò rỉ thông tin cá nhân.

Thu thập giọng nói: Một số cuộc gọi im lặng có thể nhằm mục đích thu thập mẫu giọng nói của mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, có thể dẫn đến việc lạm dụng thông tin cá nhân.

Làm gì trước cuộc gọi nghi vấn lừa đảo

Để bảo vệ bản thân khỏi các cuộc gọi lừa đảo, Trend Micro và Whoscall khuyến nghị người dân nên thực hiện các biện pháp sau:

Không gọi lại các số lạ, đặc biệt là những số bắt đầu bằng mã quốc tế.

Chặn số điện thoại nghi vấn để tránh bị quấy rối thêm.

Chia sẻ thông tin về các hiểm họa với người lớn tuổi để bảo vệ họ khỏi những chiêu trò lừa đảo.

Nếu nghi ngờ mình bị lừa đảo, hãy gọi đến đường dây nóng chống lừa đảo 156 (miễn phí) để phản ánh, tư vấn và nhận sự hỗ trợ trực tiếp.

Hãy cẩn trọng và luôn tỉnh táo trước những cuộc gọi từ số lạ để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.