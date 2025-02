Hiểm họa từ việc đốt cỏ rác khi dọn vườn rẫy

Vào trưa 12.1, một quán nhậu ngay giữa trung tâm TP.Đồng Xoài (Bình Phước) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ một vụ đốt cỏ rác cách quán vài chục mét. Do thời điểm giữa trưa, gió lớn khiến ngọn lửa lan sang, làm cháy nhiều tài sản trong quán nhậu. May mắn sự việc được phát hiện sớm, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt khống chế ngọn lửa, di dời một số tài sản ra bên ngoài. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (chủ quán nhậu) cho biết: "Vụ cháy khiến quán thiệt hại hàng chục triệu đồng và phải tạm ngưng bán gần một tuần để sửa chữa. Qua sự việc cũng mong người dân nếu có đốt cỏ rác cũng cần phải theo dõi, tránh để những sự cố cháy lan, gây thiệt hại tài sản cho người khác".

Vụ cháy do đốt rác chưa dịu xuống thì vào tối 28.1, lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước phải điều động một số xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ xử lý tin báo về vụ cháy cỏ xảy ra tại bãi đất trống trong Khu công nghiệp (KCN) Bắc Đồng Phú (H.Đồng Phú) và 2 vụ cháy cỏ tương tự khác xảy tại TP.Đồng Xoài.

Sự cố cháy quán nhậu tại trung tâm TP.Đồng Xoài do đốt cỏ, rác lan qua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chiếc xe bị thiêu rụi khi đậu trong lô cao su vì cháy cỏ, lá trong lô cao su lan qua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 5.2, người dân địa phương phát hiện một đám cỏ trong lô cao su gần KCN Đồng Xoài II (P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra xung quanh, cháy rụi luôn cả chiếc ô tô của người dân đang đậu trên đường đất trong lô cao su. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã có mặt để xử lý vụ việc. May mắn, thời điểm xảy ra cháy không có người trên xe.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước, trong năm 2024, trên địa bàn xảy ra 92 sự cố cháy cỏ, cháy vườn. Từ đầu năm 2025 đến nay cũng đã ghi nhận hàng chục vụ cháy, sự cố cháy cỏ rác… dù được dập tắt kịp thời nhưng vẫn có những vụ việc gây thiệt hại tài sản của người dân. "Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy cỏ, rác, cháy vườn cây chủ yếu là do người dân còn lơ là, chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; ý thức cảnh giác trong công tác phòng chống cháy nổ chưa cao. Ngoài ra, người dân không chấp hành các quy định về an toàn PCCC; sử dụng chất đốt không an toàn; trang bị không đầy đủ các phương tiện PCCC…", lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước đánh giá.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân sinh sống trong các khu dân cư; người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp cần tổ chức phát quang, xử lý thực bì, tiến hành thu gom, đốt cỏ, kiểm soát ở các khu vực đất trống trong khu dân cư, quanh các cơ quan, doanh nghiệp để phòng ngừa các đám cháy lan vào nhà dân, cơ sở. Khi phát hiện đám cháy phải tham gia chữa cháy, đồng thời báo ngay cho lực lượng PCCC (theo số điện thoại 114) hoặc chính quyền địa phương sở tại để huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy kịp thời.