Lúc 18 giờ 30 hôm nay 17.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01424 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 06 – 20 – 36 – 41 - 49 – 52 và số cộng thêm là 34.
Trong phiên xổ số tối 17.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 40.971.513.000 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 15 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 3.650.653.755 đồng. Như vậy, mỗi người trúng giải Jackpot 2 sẽ được nhận thưởng số tiền là 243.376.917 đồng.
Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 6 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 735 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.
Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.
Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.
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