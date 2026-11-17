Lúc 18 giờ 30 hôm nay 17.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01424 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 06 – 20 – 36 – 41 - 49 – 52 và số cộng thêm là 34.

Trong phiên xổ số tối 17.11 không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 40.971.513.000 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận có 15 người cùng trúng với số tiền cộng dồn là 3.650.653.755 đồng. Như vậy, mỗi người trúng giải Jackpot 2 sẽ được nhận thưởng số tiền là 243.376.917 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 6 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 735 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 17.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 7.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01421 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 7.11 là: 05 – 19 – 20 – 26 – 44 – 53 và số cộng thêm là 39.

Trong phiên xổ số tối 7.11 xuất hiện 2 người cùng trúng giải độc đắc với số tiền là 45.273.494.100 đồng. Giải Jackpot 2 ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 5.934.319.100 đồng.