Hiến kế 'kéo giãn' du khách ra khỏi trung tâm TP.Đà Nẵng

Năm 2024, Đà Nẵng đón gần 11 triệu lượt khách

Theo đại biểu Nguyễn Thành Tiến, trong những năm gần đây, hoạt động du lịch của thành phố đã có nhiều khởi sắc tích cực, đánh dấu vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Năm 2024, tổng lượt khách đến TP ước đạt trên 10,9 triệu khách, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 135 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế gần 4,1 triệu lượt, khách nội địa trên 6,7 triệu lượt, tăng khoảng 155% so với năm 2019.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 53.000 tỉ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2023, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2019.