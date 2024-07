Đà Nẵng: Hai quận phối hợp đảm bảo môi trường du lịch biển và sông Hàn

Chiều 4.7, UBND Q.Sơn Trà và UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) ký kết quy chế phối hợp xử lý, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị tại các tuyến đường, khu vực thuộc địa bàn giáp ranh 2 quận.



Việc ký kết nhằm thống nhất nguyên tắc, nội dung, hình thức, phạm vi và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị trong gìn giữ cảnh quan đô thị, môi trường du lịch tại khu vực giáp ranh 2 địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

2 địa phương phối hợp đảm bảo môi trường du lịch tại chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ du khách NGUYỄN TÚ

Cụ thể, các khu vực này gồm đường Nguyễn Văn Thoại, cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông, bãi biển và công viên nút giao Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp, nút giao Nguyễn Văn Thoại - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, mặt sông khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu Trần Thị Lý.

Đây là các vị trí và địa bàn trọng điểm du lịch tại biển Đà Nẵng và sông Hàn, nằm giữa các phường An Hải Đông, An Hải Tây, Phước Mỹ (Q.Sơn Trà) và Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn).

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giữa), tặng hoa chúc mừng bí thư, chủ tịch UBND 2 quận ký kết quy chế phối hợp NGUYỄN TÚ

Nếu xảy ra vụ việc an ninh trật tự, đơn vị nào nhận thông tin và đến trước thì xử lý trước. Nếu không thuộc địa bàn, thẩm quyền thì giữ nguyên hiện trường, ngăn chặn vi phạm, đồng thời nhanh chóng thông tin, phối hợp cơ quan liên quan để xử lý.

Các nội dung phối hợp xử lý gồm các trường hợp phát sinh buôn bán hàng rong, chèo kéo khách, người lang thang, xin ăn biến tướng; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; kinh doanh, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định.

Ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, biểu dương tính chủ động, trách nhiệm trong phối kết hợp, mục tiêu nhằm đảm bảo các vấn đề khu vực giáp ranh của 2 quận, các phường cũng như các đơn vị liên quan.

Ông Trần Chí Cường cũng đề nghị người dân đồng thuận, chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, kịp thời hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh... để TP.Đà Nẵng trở thành điểm đến đáng tin cậy, thành phố đáng đến du lịch, trải nghiệm, muốn đến để sống.