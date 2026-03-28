Hiến kế tăng trưởng 2 con số

Chia sẻ với các doanh nghiệp (DN), Thủ tướng nêu rõ bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng trung bình 10% trở lên. Đây là mệnh lệnh của non sông, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng. Tuy nhiên, bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức như bảo hộ thương mại gia tăng, xung đột chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, chuyển đổi năng lượng đang là những thách thức lớn.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ lắng nghe các ý kiến với sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN để góp phần hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tri ân với doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng 2 con số ẢNH: NHẬT BẮC

Ngân hàng sẽ giải ngân 1 triệu tỉ đồng

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng (NH) BIDV, cho biết năm 2026, với tốc độ tăng trưởng bình quân do NH Nhà nước giao khoảng 11 - 12%, các NH thương mại nhà nước dự kiến gia tăng giải ngân khoảng 1 triệu tỉ đồng, để phục vụ các nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng của các NH tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như: nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng và chuyển đổi số. Đây là các động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng. Ông Lâm đề xuất Chính phủ cho phép bán nợ xấu theo giá thị trường (có thể thấp hơn giá gốc của khoản nợ) nhưng vẫn thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai, minh bạch để giải phóng nguồn lực hiện nay đang bị ách tắc do nợ xấu.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT NH Thương mại cổ phần Quân đội (MB), đánh giá về ngắn hạn, việc đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số là một thách thức, nhưng để duy trì sự tăng trưởng đó trong dài hạn là một bài toán còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, ổn định kinh tế vĩ mô bền vững là yêu cầu bắt buộc, trong đó cốt lõi là ổn định lãi suất. Nếu không duy trì được mặt bằng chi phí tài chính thấp, DN sẽ không có động lực để mở rộng đầu tư. Trong hệ sinh thái này, ngành NH đóng vai trò then chốt việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của khối DN tư nhân.

Để hiện thực hóa mục tiêu giảm lãi suất cho vay và giảm gánh nặng chi phí tài chính cho DN, Chủ tịch MB cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ 3 yếu tố chính: chi phí quản lý NH, chi phí vốn đầu vào (lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm) và kiểm soát chi phí rủi ro nợ xấu.

Tạo cơ chế DN lớn hỗ trợ DN nhỏ

Chia sẻ từ góc độ DN nhỏ và vừa (DNNVV), ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV, cho rằng chìa khóa quan trọng nhất để giải quyết các nút thắt hiện nay và thúc đẩy tăng trưởng nhanh nằm ở việc tối ưu hóa sự phối hợp giữa 4 nhóm chủ thể trọng tâm.

Nhóm thứ nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền; nhóm thứ hai là các tập đoàn, DN lớn thuộc khu vực tư nhân VN; nhóm thứ ba là khu vực DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nhóm thứ tư là cộng đồng DNNVV cùng 5,2 triệu hộ kinh doanh. "Thực tế hiện nay sự liên kết giữa các nhóm này còn rất lỏng lẻo; cơ chế "ông lớn" hỗ trợ "ông nhỏ" chưa thực sự hình thành và đi vào thực chất", ông Thân nêu và cho hay khối DN nhỏ còn hạn chế về tiềm lực, rất khó để chủ động vận động các tập đoàn lớn hỗ trợ nếu không có cơ chế chính thức.

Bên cạnh đó, vai trò "đầu tàu" phải là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - là những người trực tiếp phục vụ và tạo điều kiện cho DN. Tuy nhiên, một thực trạng đáng ngại là tại nhiều bộ, ngành, đơn vị, một số cán bộ có chuyên môn nhưng lại sử dụng những lý luận phức tạp hoặc tư tưởng cá nhân để gây khó khăn cho các dự án của DN. "Cán bộ công quyền phải là người dẫn dắt, chỉ đạo và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, còn DN chúng tôi là lực lượng trực tiếp "chiến đấu" trên mặt trận kinh tế. Nếu "đầu tàu" không thông suốt, DN sẽ gặp rất nhiều rào cản", ông Thân chia sẻ.

Mong muốn DN phát huy vai trò tiên phong

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 2 mục tiêu 100 năm là mục tiêu không thay đổi, để đạt điều này thì phải tăng trưởng kinh tế 2 con số trong nhiều năm. DN cũng phải tranh thủ cơ hội để trưởng thành, phát triển; về phía nhà nước có chính sách để DN yên tâm đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN.

Thủ tướng nhắc lại tại Hội nghị T.Ư 2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định "4 nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế 2 con số: tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng mọi nguồn lực cho sự phát triển; nhân dân phải được hưởng thụ.

Mong muốn DN phát huy vai trò tiên phong, Thủ tướng nêu rõ DN là trung tâm, chủ thể trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, mọi chính sách đều phải hướng tới DN để DN phát triển và DN phải tham gia kiến tạo cùng nhà nước, trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng và quản trị quốc gia. Tiên phong trong sự phát triển, hộ kinh doanh trở thành DN, DNNVV trở thành DN lớn, DN lớn trở thành các DN đa quốc gia, đầu tư nhiều hơn ra nước ngoài…

Về nội dung "công tư đồng hành", Thủ tướng cho rằng lĩnh vực nào, việc nào cũng có thể hợp tác công tư, đặc biệt là trong huy động nguồn lực, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực; góp phần kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, nhà nước và nhân dân; nếu các chủ thể liên quan đều đạt tăng trưởng 2 con số thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra.

VN sẵn sàng trao đổi sâu với IMF Chiều 27.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại VN. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng thông tin đến Đoàn cán bộ IMF về tình hình và định hướng phát triển của VN trong thời gian tới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã tái khẳng định tại Hội nghị T.Ư 2 vừa qua, trong đó VN đang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới để thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao. Trong giai đoạn tới đây, mục tiêu tăng trưởng của VN không chỉ dựa vào kích cầu, mà đặt trên nền tảng bền vững, bao gồm các yếu tố như hoàn thiện thể chế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh… VN thúc đẩy tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững và quan trọng là người dân phải được thụ hưởng thành quả của quá trình này. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các cơ quan Chính phủ VN sẵn sàng trao đổi sâu, chia sẻ thông tin theo quy định, cùng IMF xây dựng các đánh giá và khuyến nghị phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển của VN; và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. TTXVN