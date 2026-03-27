Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị nhà đầu tư Mỹ đồng hành cùng Việt Nam

Thanh Niên trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ:

Thưa quý vị đại biểu,

Tôi rất vui mừng tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ ngày hôm nay với chủ đề thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (Việt Nam IFC). Sự hội tụ của đông đảo các định chế, tập đoàn tài chính, các quỹ, nhà đầu tư lớn của Mỹ, chứng minh sự quan tâm của các bạn đối với Việt Nam nói chung và đối với Trung tâm tài chính nói riêng.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ ẢNH: VGP

Trước hết, thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện này và trân trọng cảm ơn Quỹ đầu tư Warburg Pincus đã đăng cai tổ chức cuộc Hội đàm. Địa điểm được lựa chọn hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt. Warburg Pincus không chỉ là một trong những quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) lâu đời và quy mô lớn nhất toàn cầu, mà đối với Việt Nam, các bạn còn là một trong những nhà đầu tư lớn, lâu năm.

Với hơn 2 tỉ USD đã giải ngân thành công vào nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ qua, thành quả của Warburg Pincus chính là minh chứng sống động, vững chắc cho tiềm năng sinh lời và sự an toàn của dòng vốn Mỹ tại thị trường Việt Nam và sẽ trở thành tấm gương cho các Nhà đầu tư khác. Tôi cũng rất ấn tượng về bài phát biểu của ông tổng giám đốc. Các kiến nghị thì đã ghi chép. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có các điều chỉnh theo khuyến cáo của các bạn.

Tọa đàm của chúng ta diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa lịch sử. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2.2026 vừa qua đã đặt ra những định hướng chiến lược mới, làm sâu sắc và thực chất hơn mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia. Trong đó, hợp tác về kinh tế, tài chính, đầu tư công nghệ cao được xác định là trọng tâm, là động lực dẫn dắt cho kỷ nguyên hợp tác mới.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi đó, thách thức cũng rất lớn khi nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những cơn gió ngược hết sức phức tạp. Căng thẳng địa chính trị và những biến động khó lường ở nhiều khu vực đang gây ra những hệ lụy sâu rộng đến chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu.

Thưa quý vị,

Sau hơn 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995), hai nước đã vượt qua những khác biệt lịch sử để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện (2023) và phát triển quan hệ song phương ngày càng sâu rộng. Trong đó, tài chính - đầu tư là một trong những trụ cột thúc đẩy hợp tác lên một tầm cao mới.

Việt Nam - Mỹ là những đối tác thương mại, sản xuất quan trọng trong chuỗi cung ứng, giá trị toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng nhiều so với các năm trước. Về đầu tư, Mỹ hiện đứng thứ 11/153 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với hơn 1.530 dự án có hiệu lực và hơn 12,4 tỉ USD tổng vốn đã đăng ký đầu tư. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 271 dự án đầu tư tại Mỹ với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỉ USD.

Là nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, Mỹ có thế mạnh vượt trội trong các lĩnh vực tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, công nghiệp, hạ tầng,... Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Sự hiện diện và quan tâm của các tập đoàn lớn như Boeing, Apple, Intel, NVIDIA… cho thấy sự tin tưởng vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Thưa quý vị,

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tích cực: Năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt trên 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN; thu nhập bình quân đầu người đã vượt 5.000 USD/năm, vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao; lũy kế tổng vốn FDI thu hút đạt gần 526 tỉ USD, thuộc 15 quốc gia đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 900 tỉ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có độ mở cao nhất thế giới; Việt Nam đã ký kết 17 FTAs với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất toàn cầu và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Việt Nam đang được thế giới nhìn nhận có môi trường đầu tư hấp dẫn, là đất nước thân thiện, thanh bình, an toàn cho quyết định đầu tư dài hạn; có nguồn nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ mới.

Với khát vọng phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, Việt Nam phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 8% trong quý 1, tăng cao trong cả năm 2026 và duy trì tốc độ "hai con số" trong nhiều năm tiếp theo, hướng tới đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Theo đó, Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bao gồm: Một là, xác định động lực quan trọng nhất là kinh tế tư nhân, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực, tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hai là, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ba là, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế hướng vào chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh, khoa học và công nghệ; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, các dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa nhanh và thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các sân bay, cảng biển, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh toàn diện nhằm thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050….

Để kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực này, Trung tâm tài chính quốc tế được xác định là chủ trương đặc biệt quan trọng, là đột phá về thể chế, là quyết sách huy động các nguồn lực tài chính, nhân lực chất lượng cao. Qua đó, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; tạo sức bật mới cho sự phát triển và đóng góp mạnh mẽ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Thưa quý vị,

Đến nay, bằng quyết tâm cao và hành động quyết liệt, Việt Nam đã cơ bản xây dựng được khuôn khổ chính sách đồng bộ, đặc thù vượt trội, đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động, vận hành chính thức, kết nối với các hệ thống tài chính quốc tế toàn cầu.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 - văn bản pháp lý đầu tiên, đặt nền tảng pháp lý quan trọng, vững chắc cho việc xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" tại Đà Nẵng và TP.HCM, bổ trợ mà không cạnh tranh lẫn nhau.

Đồng thời, luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính đã được thông qua, tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế, góp phần gây dựng niềm tin đối với Thành viên, nhà đầu tư quốc tế tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế. Có thể nói việc hình thành hạ tầng pháp lý này, chúng tôi đã tham khảo nhiều nơi trên thế giới và quy định tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã có cơ chế thông thoáng, tiệm cận với quy định chung của thế giới. Lần đầu tiên chúng tôi đã hình thành Toà án chuyên biệt và Hội đồng trọng tài quốc tế sử dụng thông luật (common law), mời gọi thẩm phán và trọng tài viên quốc tế là người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như tất cả các trung tâm tài chính quốc tế khác.

Ngay trong năm 2025, Chính phủ đã khẩn trương, kịp thời ban hành 8 nghị định hướng dẫn Nghị quyết số 222 quy định hoạt động trong Trung tâm tài chính trên nhiều lĩnh vực như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, ngoại hối, đất đai, môi trường, xuất nhập cảnh, cư trú, Sở giao dịch hàng hóa; cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế và các định hướng khác…

Hội đồng điều hành hiện đang cùng với Cơ quan điều hành tại hai thành phố quyết liệt triển khai các nhiệm vụ:

Một là, quyết liệt triển khai hiệu quả các chính sách đã được quy định.

Hai là, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn lớn, chuyên gia lớn, uy tín tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Ba là, tiếp tục cập nhật xu hướng của thế giới, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để thường xuyên hoàn thiện hơn nữa thể chế đảm bảo vận hành hiệu quả, đồng bộ, nhất quán tại hai địa điểm. Qua đó, duy trì sức cạnh tranh và tạo ra sân chơi của khu vực, quốc tế trong lĩnh vực tài chính. Chuyến công tác này của chúng tôi tại Mỹ lần này cũng hướng tới mục tiêu này.

Để Tọa đàm bước vào phiên trao đổi thực chất, tôi cũng có một số đề nghị với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ:

Một là, tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam, nhất là TP.HCM, Đà Nẵng trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Đặc biệt trong việc phát triển các dịch vụ, sản phẩm tài chính ngách, mới, có thế mạnh riêng của Trung tâm tài chính Việt Nam, hướng đến trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Hai là, các nhà đầu tư Mỹ hãy trở thành những nhà đầu tư tiên phong, hướng tới trở thành các đại sứ của Việt Nam IFC để kết nối các nhà đầu tư lớn, tiềm năng của Mỹ cùng tham gia vào VIFC.

Ba là, hỗ trợ huy động, thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng tài chính hiện đại (thanh toán, lưu ký, giao dịch); Thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính xanh, fintech, tài sản kỹ thuật số; Hợp tác áp dụng các chuẩn mực tài chính quốc tế; và Tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn cho hệ thống.

Trong quá trình vận hành, tiếp tục đối thoại, đề xuất, tham vấn chính sách cho Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành, kể cả Chính phủ trên cơ sở kinh nghiệm của các IFC của Mỹ và thế giới để kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bền vững tại Việt Nam IFC. Tôi cũng rất hoan nghênh khuyến cáo mà ông đã đề xuất, trình bày trong phần phát biểu ban đầu.

Chủ động phối hợp với các thành phố để xây dựng kế hoạch và lĩnh vực hợp tác cụ thể nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các bên.

Thưa quý vị,

Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Mỹ nói riêng hoạt động kinh doanh thuận lợi, thành công tại VIFC. Với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên, tôi tin tưởng rằng, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ mang lại lợi ích cao nhất và thực chất cho Nhân dân và nền kinh tế hai nước.



