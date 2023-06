Hiến kế vài 'mẹo nhỏ' quá dễ để tiết kiệm tiền điện

Để tiết kiệm tiền điện hàng tháng, việc làm này chẳng khó khăn như mọi người tưởng. Đơn giản là không nên bật máy lạnh ở nhiệt độ quá chênh lệch so với bên ngoài, tốt nhất là không quá 10oC. Phải luôn mở từ 26oC trở lên. Không mở từ 17oC từ lúc đầu.

Điều này sẽ làm cục nóng điều hòa dễ hư máy, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà hao điện nữa. Với điều hòa, bạn có biết là nếu mình tăng lên 1oC thì sẽ tiết kiệm được 2 - 3% điện năng không.

Việc sử dụng điện tiết kiệm cũng giúp cho đường dây luôn vận hành được an toàn EVNHCMC

Hãy tận dụng gió trời thoáng mát, hạn chế lạm dụng máy lạnh. Khi ra ngoài dùng điều khiển tắt máy và ngắt luôn Aptomat, nếu không máy vẫn tiêu thụ điện ngầm. Có thể dùng máy quạt năng lượng mặt trời thay thế để máy lạnh có thời gian nghỉ ngơi. Loại máy này cực kỳ hữu ích vì nó không tốn điện.

Tương tự với tủ lạnh cũng vặn nút điều chỉnh nhiệt độ một cách tối ưu. Nhiệt độ quá thấp sẽ lãng phí điện còn quá cao sẽ ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm. Nhiệt độ thích hợp nhất cho ngăn đông được nhiều chuyên gia khuyến khích đó là -18oC. Còn ngăn mát thì khoảng từ 2 - 4oC. Ở mức này thực phẩm đảm bảo độ tươi ngon mà lại tiết kiệm nữa.

Nhưng cần phải lưu ý là lượng đồ tích trữ cũng tác động đến mức tiêu hao điện năng. Nghĩa là nhiều quá thì hao điện mà ít quá lại phí.

Chị em nội trợ cần lưu ý nên mua loại có dung tích phù hợp với quy mô gia đình và lên danh sách những món cần mua mỗi buổi đi chợ tránh mua thừa rồi chất đầy tủ. Việc mở ra đóng vào thường xuyên cũng là việc gây tốn điện. Bạn có thể dán tờ giấy trước cửa tủ ghi nội dung nhắc nhở mọi người.

Có một điều mà người mua đồ điện tử ít để ý đó là tìm hiểu các chỉ số đánh giá hiệu suất năng lượng cũng như số sao để biết thiết bị nào tiết kiệm điện mà chọn mua. Nếu thông số càng cao tức là càng tiết kiệm.

Hãy nhanh chóng rút phích cắm ra khỏi ổ khi không sử dụng thiết bị điện T.L

Đa số các sản phẩm này đều sử dụng công nghệ inverter biến dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều, qua đó giúp thiết bị kiểm soát được công suất hoạt động, tránh tiêu hao năng lượng. Trong khi đó, đèn LED hiện nay được sử dụng rộng rãi thay cho bóng đèn sợi đốt bởi tính lợi điện của nó. Tất nhiên là dù đèn LED đi nữa thì chúng ta cũng chỉ bật khi cần thiết còn như ban ngày nên tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Theo kinh nghiệm của tôi, bạn đừng nấu cơm quá sớm hoặc cắm điện cả ngày khiến cơm không ngon mà lại tốn điện. Đối với bàn là khi rút phích cắm điện ra nhiệt nóng vẫn còn nên tận dụng nguồn nhiệt này để ủi thêm một hoặc hai cái nữa chứ không đợi xong mới rút. Lò vi sóng và lò nướng cũng vậy.

Tắt bếp trước vài phút khi quá trình đun nấu hoàn thành vừa là cách tiết kiệm điện vừa đủ để lượng nhiệt còn lại làm thức ăn chín hoàn toàn. Xây dựng thói quen nấu nướng đậy nắp cũng là cách góp phần tiết kiệm.

Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong giờ cao điểm Ví dụ nếu đang giặt đồ thì không ủi quần áo. Tốt hơn hết là giặt đồ sau 22 giờ hoặc lúc 5 giờ sáng. Lúc này các thiết bị điện không phải "gồng mình" lên để làm việc.

Nhân viên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) gặp gỡ khách hàng tuyên truyền về tiết kiệm điện EVNHCMC

Thường xuyên vào trang điện lực để đối chiếu lượng điện tiêu thụ giữa các tháng từ đó có giải pháp giảm tiền hóa đơn xuống. Trồng cây xanh xung quanh cũng giúp tiết kiệm điện vì nó sẽ làm nhiệt dịu đi đáng kể nhờ cây hấp thụ năng lượng từ ánh nắng mặt trời.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là mỗi người cần chung tay góp một chút hành vi nhỏ để tiết kiệm tiền điện, giúp nhà nước cân bằng lại nguồn điện trong mùa hè này. Việc nhỏ mà vừa ích nước, vừa lợi nhà tại sao không nhanh chóng cùng làm để mọi người đều có điện xài?