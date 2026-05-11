Hiền Thục hé lộ mối quan hệ với Mỹ Tâm, nhắc chuyện làm mẹ ở tuổi 21

Trong chương trình, Hiền Thục có dịp nhìn lại chặng đường âm nhạc thông qua các clip mà ban tổ chức cung cấp. Trong đó, ca khúc Hồn nhiên là một trong những dự án khiến cô ấn tượng nhất. Lý giải về điều này, giọng ca 8X chia sẻ ca khúc gợi lại cho cô hình ảnh về một Hiền Thục trong sáng, ngây ngô nhất. “Tôi hát trong tâm thế thư giãn. Khi quay hình, mọi người cứ để tôi muốn làm gì thì làm. Và bộ quần áo trong MV cũng là mẹ làm cho tôi”, cô kể.

Trong sự nghiệp, Hiền Thục từng lỡ duyên với ca khúc Tóc nâu môi trầm. Khi nhạc sĩ Quốc Bảo gửi ca khúc này, cô nói bản thân không hiểu bài hát nên khó để đồng điệu. “Nhưng thật sự Mỹ Tâm hay các bạn khác thể hiện, tôi thấy hay hơn mình hát nhiều”, giọng ca Yêu dấu theo gió bay bộc bạch.

Hiền Thục là khách mời trong chương trình Studio 3 lên sóng trên VTV Ảnh: Chụp màn hình

Nhắc đến Mỹ Tâm, Hiền Thục tiết lộ cả hai không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn thân thiết. Cả hai thi vào Nhạc viện TP.HCM cùng năm và lần đầu gặp gỡ ngay trước cổng trường. Thời điểm đó, Hiền Thục vừa bị thất tình, được giọng ca Ước gì mời đi ăn để an ủi. “Tới bây giờ, khi đã qua nhiều ngưỡng cửa cuộc đời rồi thì tôi nhận ra thức ăn làm cho mình rất hạnh phúc, từ đó còn kết nối được một tình bạn mà mình quý”, cô chia sẻ.

Hiền Thục cũng xúc động khi nhớ về nhạc sĩ Lê Vinh Phúc. Theo nữ ca sĩ, đây là người định hướng con đường âm nhạc, dạy cho cô các kỹ năng để bước vào phòng thu, đặt tình cảm vào ca khúc và dạy làm người. Giọng ca 8X rơi nước mắt khi người thầy mình quý trọng xuất hiện ngay trên sân khấu, có những chia sẻ về cô học trò nhỏ. “Thầy ít khi nào khen lắm, nhưng lúc nào thầy cũng dõi theo, thỉnh thoảng động viên một câu”, cô tâm sự.

Trong chương trình, Hiền Thục có những phút trải lòng về gia đình. Nữ ca sĩ chia sẻ khi đi hát, cô trang điểm và làm tóc kỹ càng để thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả. Còn ở ngoài đời, nữ ca sĩ bận rộn với nhiều công việc nên chủ yếu để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. “Stylist đầu đời tôi thương nhất là mẹ. Mẹ tôi rất thích màu sắc để nổi bật. Nhưng khi làm nghề phục vụ khán giả, tôi tiết chế bớt để vừa mắt. Chứ thật ra tôi rất thích kiểu của mẹ và từ bé đến lớn, người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là mẹ”, giọng ca 8X xúc động chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ ghi điểm bởi vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung Ảnh: FBNV

Cột mốc khó quên của ca sĩ Hiền Thục

Hiền Thục chia sẻ trong cuộc sống, dù có sự gắn kết song cô và mẹ từng bất đồng quan điểm. Đó là khi nữ ca sĩ quyết định tạm gác sự nghiệp để sinh bé Gia Bảo. Đến hiện tại, cô tự hào: “Bây giờ tôi có một đứa con gái cũng lớn, 24 tuổi rồi. Nhiều khi bất đồng quan điểm, nhưng khi tôi đã lớn rồi, tôi với mẹ lại tìm được tiếng nói chung. Mẹ tôi bây giờ thích Gia Bảo lắm và vẫn đồng hành cùng tôi. Tôi chưa bao giờ bị bỏ rơi trong gia đình của mình”.

Chia sẻ về thời điểm đó, Hiền Thục bộc bạch bản thân từng nghĩ thoáng qua về sự nghiệp, nhưng cô vẫn chọn sinh con và bắt đầu hành trình làm mẹ. “Tôi không cổ xúy cho việc làm mẹ đơn thân hay làm mẹ sớm. Bởi vì vượt qua chặng đường đó rất khủng khiếp. Đứa bé cần sự giáo dục, cân bằng giữa bố và mẹ. Một mình tôi phải làm cả hai vai trò nên rất khó. Tôi theo con gái theo từng đoạn đường, từ lúc 3 tuổi đến 5 tuổi, khi dậy thì hay lúc khủng hoảng ở tuổi 15 - 16”, cô chia sẻ.

Nhìn lại hành trình đó, Hiền Thục nói mọi thứ như một phép màu. Bởi vì sau khi sinh con được 4 tháng, cô đã trở lại với công việc vì “cơm áo gạo tiền”. Cô nói: “Trong đầu tôi lúc đó rất đơn giản, nếu không đi làm thì ai nuôi con. Điều đó cho tôi nguồn động lực để cố gắng”. Sau những trắc trở, Hiền Thục khẳng định bản thân vẫn tin vào tình yêu. "Tình yêu giống như hoa hồng, dù có gai nhưng tôi vẫn chọn tin", giọng ca Nhật ký của mẹ bày tỏ.