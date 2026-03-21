Hiện trạng quốc lộ 28B - cung đường mới đi Đà Lạt trước ngày về đích

Trở lại quốc lộ 28B ngày 19.3, phóng viên Thanh Niên chứng kiến lực lượng thi công đang tăng tốc để thực hiện những km cuối cùng, đặc biệt những cầu cạn trên đèo Đại Ninh.

Toàn cảnh đèo Đại Ninh đang gấp rút thi công giai đoạn cuối ẢNH: LÂM VIÊN

Cận cảnh quốc lộ 28B - cung đường mới đi Đà Lạt đang về đích

Ông Lê Viết Chung, Phó ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (trước là Ban Quản lý dự án 5), cho biết hiện dự án đã cơ bản hoàn thành từ Km0 đến Km68. Giá trị thực hiện dự án đến nay khoảng 914/1.106 tỉ đồng, đạt 83% giá trị hợp đồng.

Theo đó, khối lượng thảm bê tông nhựa đã đạt 59,5/68 km toàn tuyến. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đang đốc thúc các nhà thầu tăng tốc để kịp hoàn thành trong tháng 4.2026.

