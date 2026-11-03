Sáng 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: CTV

Hiện trường 2 tàu cá bốc cháy dữ dội ở âu thuyền Thọ Quang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 ngày 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về vụ cháy phương tiện tại khu vực trên.

2 tàu cá bị cháy gồm tàu ĐNa-90863-TS, dài 18,6 m, công suất 800 CV, do bà H.T.H (59 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ; và tàu ĐNa-91292-TS, dài 18 m, công suất 720 CV, hành nghề câu, do ông L.T.L (31 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ.

Lực lượng biên phòng điều động phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Sơn Trà huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng biên phòng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Công an thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cùng Hải đội biên phòng 2 triển khai các phương án chữa cháy.