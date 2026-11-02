    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bên trong kho phân bón giả luôn 'cửa đóng then cài', chỉ tuyển người quen

    Bên trong kho phân bón giả luôn 'cửa đóng then cài', chỉ tuyển người quen

    Trần Kha - Hoàng Huy

    Ngày 2.11.2026, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô đặc biệt lớn, bắt tạm giam 11 bị can và thu giữ hơn 2.100 tấn hàng hóa vi phạm.

    Liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô liên tỉnh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

    Bên trong kho phân bón giả luôn 'cửa đóng then cài', chỉ tuyển người quen

    Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Lam (cầm đầu), Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

    Hàng giá rẻ "đội lốt" hàng ngoại giá trị cao

    Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng, doanh nghiệp do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

    Theo điều tra, nhóm này lập nhiều công ty trong cùng hệ sinh thái gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng pháp nhân này để nhập khẩu phân bón giá rẻ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… rồi tập kết về kho tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP.HCM).

    Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả cực lớn - Ảnh 1.

    Các đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả khi bị bắt

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Tại đây, nhóm của Lam móc nối với lãnh đạo Công ty CP Vina Tân Á để in ấn hàng loạt bao bì giả mạo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý từ Ấn Độ, Bỉ... Sau đó, các đối tượng tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón ngoại nhập có giá trị cao (như Kali Sulphate, Magnesium Sulphate, phân bón hữu cơ Organic...).

    Hàng giả được rao bán qua mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, TikTok…) tới nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam và Tây nguyên, giúp đường dây này thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Để che giấu hành vi, xưởng sản xuất luôn cửa đóng then cài, chỉ tuyển người thân và người quen thực hiện.

    Tin liên quan

    Xét xử đại gia Chu Thị Thành tham ô quỹ BOG, cựu kế toán 'nướng' sạch trăm tỉ đánh bạc

    Xét xử đại gia Chu Thị Thành tham ô quỹ BOG, cựu kế toán 'nướng' sạch trăm tỉ đánh bạc

    Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh 'đại gia kim cương', bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham ô chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ BOG.

    Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra?

    Khám phá thêm chủ đề

    phân bón giả sản xuất phân bón giả Công An TP.HCM giả phân bón nhập ngoại

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận