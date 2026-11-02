Liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô liên tỉnh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Bên trong kho phân bón giả luôn 'cửa đóng then cài', chỉ tuyển người quen

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Lam (cầm đầu), Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương.

Hàng giá rẻ "đội lốt" hàng ngoại giá trị cao

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để triệt phá nhóm đối tượng, doanh nghiệp do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm này lập nhiều công ty trong cùng hệ sinh thái gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Các đối tượng lợi dụng pháp nhân này để nhập khẩu phân bón giá rẻ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… rồi tập kết về kho tại Khu Công nghiệp Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP.HCM).

Các đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, nhóm của Lam móc nối với lãnh đạo Công ty CP Vina Tân Á để in ấn hàng loạt bao bì giả mạo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý từ Ấn Độ, Bỉ... Sau đó, các đối tượng tổ chức sang chiết, đóng gói thành hơn 20 loại phân bón ngoại nhập có giá trị cao (như Kali Sulphate, Magnesium Sulphate, phân bón hữu cơ Organic...).

Hàng giả được rao bán qua mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, TikTok…) tới nhiều tỉnh, thành khu vực phía nam và Tây nguyên, giúp đường dây này thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng. Để che giấu hành vi, xưởng sản xuất luôn cửa đóng then cài, chỉ tuyển người thân và người quen thực hiện.