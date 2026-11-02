Sáng 2.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".



Xét xử đại gia Chu Thị Thành tham ô quỹ BOG, cựu kế toán ‘nướng’ sạch trăm tỉ đánh bạc

Bà Thành ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Phiên tòa kéo dài trong 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Nữ đại gia Chu Thị Thành (thứ hai từ phải qua) được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

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