Xem nhanh 20h ngày 16.10: TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc não mô cầu | Ấn định ngày xét xử đại gia Chu Thị Thành

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị xét xử vì chiếm đoạt quỹ BOG 79 tỉ

TAND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử bị cáo Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Bà Thành ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành sắp hầu tòa vụ chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng quỹ BOG

22 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về một, hoặc hai tội trong các tội "tham ô tài sản", "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Phiên tòa dự kiến mở vào 2.11, kéo dài trong 4 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa. Năm kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày 14.10.2026, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tiếp nhận thông tin bệnh nhi H.H.K (12 tuổi, học sinh lớp 7, Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước), được chẩn đoán mắc bệnh do não mô cầu tối cấp, sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi nhiễm não mô cầu nhóm B. Em đã tử vong trong ngày.

Cũng trong ngày 14.10, bệnh nhi N.A.B.M (12 tuổi, cũng học lớp 7 Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước), nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu nhóm B. Hiện sức khỏe em tạm ổn và đang tiếp tục được điều trị.

Sáng 15.10, bệnh nhi N.T.H.Q (12 tuổi, là bạn học ngồi cùng bàn với em H.H.K), đã khởi sốt, nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Đến sáng 16.10, bệnh nhi đã có kết quả xét nghiệm PCR dịch não tủy và máu xác nhận mắc bệnh do não mô cầu nhóm B. Hiện bệnh nhi tỉnh, sinh hiệu ổn, đang được cách ly điều trị.

TP.HCM họp khẩn vì 3 học sinh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện đa khoa Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ, giám sát người tiếp xúc, xử lý môi trường và bảo đảm công tác thu dung, điều trị.

Ngành y tế đã cấp kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc gần với ca bệnh. Lớp học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt chung được tổng vệ sinh, khử khuẩn. Những trường hợp có biểu hiện hô hấp được đưa vào bệnh viện theo dõi.

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