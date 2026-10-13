Xem nhanh 20h ngày 13.10: Khỉ rượt đuổi người đàn ông ở TP.HCM | 3 thai phụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

3 thai phụ, 41 bệnh nhi nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Sáng 13.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Minh Đan, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đến nay đã có 167 bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, trong đó 13 trường hợp đã xuất viện.

Theo thống kê, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 53 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 48 ca, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 44 ca. Các trường hợp còn lại được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mộ Đức (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Sơn Tịnh (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Bình Sơn (5 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (3 ca), Bệnh viện đa khoa khu vực Tư Nghĩa (3 ca) và Bệnh viện đa khoa khu vực Trà Bồng (1 ca)...

3 thai phụ, 41 bệnh nhi nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi có 41 bệnh nhi và 3 thai phụ đang điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Khỉ rượt đuổi người đàn ông ở TP.HCM, kiểm lâm dùng súng gây mê bắt giữ

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một người đàn ông bị khỉ rượt đuổi tại khu vực quận 8 cũ (TP.HCM), thu hút nhiều bình luận. Một số người cho biết từng gặp khỉ xuất hiện trong khu dân cư, rượt đuổi người.

Khỉ rượt đuổi người đàn ông ở TP.HCM gây xôn xao mạng xã hội

Liên quan vụ việc, lực lượng kiểm lâm TP.HCM cho biết đã phối hợp với địa phương tiến hành vây bắt con khỉ vào trưa 13.10. Lực lượng kiểm lâm sử dụng súng bắn gây mê để bắt giữ, đưa con vật về cứu hộ, chăm sóc theo quy định trước khi thả về tự nhiên. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là con khỉ đực, nặng khoảng 6 kg.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.