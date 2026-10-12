Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng khàn giọng nhắc nhở

Sáng 12.10.2026, dù đã là ngày thứ ba điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, nhiều người vẫn đi ngược chiều, buộc lực lượng thanh niên xung phong liên tục hô lớn nhắc nhở.

Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8, một số xe máy từ đường Bà Huyện Thanh Quan rẽ vào Nguyễn Thị Minh Khai rồi đi ngược chiều. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người vội vàng quay đầu.

Nhiều người đi ngược chiều trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lực lượng khàn giọng nhắc nhở

Dù vậy, giao thông tại khu vực tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc nhờ lực lượng CSGT và thanh niên xung phong túc trực hướng dẫn. Trước đó, từ ngày 10.10, TP.HCM điều chỉnh giao thông tại một số tuyến đường trung tâm để phục vụ thi công metro số 2.

Nhiệt độ Thái Bình Dương phá kỷ lục, El Nino có thể mạnh nhất lịch sử

Theo Hãng tin AFP ngày 12.10, Cơ quan Biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) thời gian qua đã chọn một số khu vực trên Thái Bình Dương làm nơi trọng điểm để giám sát ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Theo đó, cơ quan này vừa ghi nhận nhiệt độ tại những khu vực nêu trên đã chạm 29,7 độ C vào tháng 9, mức cao kỷ lục trong cùng kỳ.

Mức nhiệt này đã vượt qua đỉnh điểm của các đợt El Nino mạnh trước đây vào các năm 1982 - 1983, 1997 - 1998 và 2015 - 2016. Theo Copernicus, số liệu mới nhất cho thấy đợt El Nino hiện tại sở hữu cường độ đặc biệt mạnh, dù hiện tượng này vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Các chuyên gia thời gian qua đã liên tục cảnh báo rằng đợt El Nino hiện nay có thể mạnh nhất lịch sử.

Xem nhanh 20h ngày 12.10: Vẫn đi ngược chiều nườm nượp đường Nguyễn Thị Minh Khai | El Nino có thể mạnh nhất lịch sử

Không chỉ châu Âu, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) hôm 9.10 cũng thông tin El Nino đang ở "cường độ mạnh nhất từng được ghi nhận", với nhiệt độ tại khu vực giám sát cao hơn mức thông thường 4 độ C.

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