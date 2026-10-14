Xem nhanh 20h ngày 14.10: TP.HCM tính hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ 2028 | Vẫn ùn tắc ở ngã tư Bảy Hiền

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM tính hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ 2028

Theo dự thảo nghị quyết, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn rõ ràng nhằm từng bước hạn chế các phương tiện phát thải cao (sử dụng xăng, dầu).

- Giai đoạn 1 (từ 1.1.2028 - 31.12.2029): Thí điểm tại khu vực trung tâm hiện hữu (khu 930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng diện tích khoảng 15,6 km². Ranh giới vùng kiểm soát được xác định bởi các tuyến đường từ cầu Sài Gòn -> Nguyễn Hữu Cảnh -> Hoàng Sa -> Võ Thị Sáu -> Cách Mạng Tháng 8 -> Nguyễn Thái Học -> Võ Văn Kiệt -> qua Thủ Thiêm và quay về cầu Sài Gòn.

TP.HCM tính hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm từ 2028

- Giai đoạn 2 (từ 1.1.2030): Mở rộng phạm vi kiểm soát ra toàn bộ khu vực bên trong vành đai 2 (gồm các tuyến đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn và cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công...).

Song song, TP.HCM dự kiến thiết lập vùng bảo vệ nghiêm ngặt phát thải tại đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An từ năm 2028; triển khai vùng hạn chế phát thải tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông và huyện Cần Giờ từ năm 2030.

Xe chở bệnh nhân mắc kẹt gần ngã tư Bảy Hiền, người nhà xuống xe xin nhường đường

Sáng 14.10, ngày thứ năm sau khi TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông tại ngã tư Bảy Hiền để phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nhiều tuyến đường xung quanh khu vực này tiếp tục xảy ra ùn ứ, đặc biệt tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân.

Ghi nhận của Thanh Niên từ sau 8 giờ, lượng phương tiện đổ về đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua Bệnh viện Thống Nhất, ngày càng đông. Ô tô, xe máy nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua các giao lộ.

Tại giao lộ Lý Thường Kiệt - Lạc Long Quân, các dòng xe rẽ trái, rẽ phải đan xen khiến giao thông có thời điểm gần như "đứng yên". Nhiều phương tiện phải chờ đợi khá lâu mới có thể vượt qua nút giao.

Giữa dòng xe ken đặc, một xe cứu thương liên tục bật còi ưu tiên xin đường nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Do phương tiện phía trước không còn khoảng trống để di chuyển, tài xế phải chật vật nhích từng mét mới có thể thoát khỏi khu vực ùn tắc.

Không chỉ xe cứu thương, một ô tô kinh doanh dịch vụ biển số vàng chở phụ nữ đang đau đớn, cần đến bệnh viện cấp cứu cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Ùn tắc quanh ngã tư Bảy Hiền, người nhà bệnh nhân hô lớn xin đường đi cấp cứu

Tài xế liên tục bấm còi, đưa tay ra ngoài cửa kính ra hiệu xin đường nhưng các phương tiện xung quanh đều đang mắc kẹt, không thể nhường lối. Sốt ruột trước tình cảnh này, một nam thanh niên là người nhà bệnh nhân nhoài người ra cửa kính, liên tục hô lớn: "Xin nhường đường cho người đi cấp cứu".

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