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    Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra?

    Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra?

    Thảo Nhân - Nguyễn Luân
    Nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan được mang ra đấu giá nhưng không thành, bị hại có quyền lựa chọn nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án?

    Tiến độ thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

    Theo thông cáo báo chí của Thi hành án dân sự TP.HCM, ngày 30.10.2026, đã chi tiền đợt thứ 11 với số tiền hơn 1.545 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 5% trên số tiền được thi hành án cho các bị hại trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

    Nguồn tiền này thu được từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và kết quả xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan.

    Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện chi trả tổng cộng 11 đợt, với số tiền hơn 13.921 tỉ đồng.

    Căn cứ theo các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn tổng số tiền hơn 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại.

    Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

    Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện kê biên, phong tỏa hàng loạt tài sản. Cơ quan thi hành án cũng đã tiến hành nhiều buổi đấu giá các tài sản của người này.

    Tuy nhiên, nhiều tài sản có giá trị lớn của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa thể tìm được chủ mới. Điển hình như 4 bất động sản ở các vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM: nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, căn hộ tầng 2 tại 25 Đồng Khởi và nhà đất tại 151 Đồng Khởi, có tổng giá trị khởi điểm lên tới gần 375 tỉ đồng.

    Tài sản tiền tỉ của Trương Mỹ Lan bị 'ế' đấu giá, chuyện gì sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

    Căn hộ tầng 2 tại 25 Đồng Khởi (phường Sài Gòn) có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng

    ẢNH: THẢO NHÂN

    Hay như 2 tàu Thalia, Electra và du thuyền The Reverie Saigon đã trải qua 8 lần đấu giá, 7 lần giảm giá, mức giá khởi điểm hiện tại so với lần đầu tiên đưa tài sản lên sàn đã giảm 44%, nhưng vẫn chưa thể đấu giá thành.

    Vậy, những tài sản này sẽ được xử lý ra sao? 

    Luật sư Vũ Thị Hồng Hạnh (TAT Law Firm) và luật sư Trương Ngọc Liêu (Công ty Luật DEDICA) sẽ phân tích những vấn đề pháp lý liên quan vấn đề này. 

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