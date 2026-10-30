Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả tiền đợt 11 hơn 1.545 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 5% trên số tiền được thi hành án cho các bị hại liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.