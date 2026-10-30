    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

    Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

    Thảo Nhân - Ngân Nga
    Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả tiền đợt 11 hơn 1.545 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ hơn 5% trên số tiền được thi hành án cho các bị hại liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan.

    Tin liên quan

    Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

    Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

    4 bất động sản tại các khu 'đất vàng' ở TP.HCM của bà Trương Mỹ Lan có tổng giá trị khởi điểm hơn 374,8 tỉ đồng chưa tìm được chủ mới sau phiên đấu giá sáng 23.10.

    Nhà đất 33,5 tỉ ở trung tâm TP.HCM của Trương Mỹ Lan có gì?

    Bất động sản của Trương Mỹ Lan: Những mét đất vàng giữa TP.HCM chờ ngày đổi chủ

    Khám phá thêm chủ đề

    Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát trái chủ trương mỹ lan thi hành án Trương Mỹ Lan vụ án Trương Mỹ Lan

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận