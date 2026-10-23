Sáng 23.10.2026, theo kế hoạch, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Thi hành án dân sự TP.HCM lần lượt tổ chức các phiên đấu giá đối với 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Việc đấu giá các tài sản là để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan.

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

4 tài sản là nhà đất của bà Trương Mỹ Lan có tổng giá khởi điểm trên 374,8 tỉ đồng, gồm: Nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm là hơn 94 tỉ đồng.

Căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM có giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn có giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng.

Nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn) có giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà các tài sản của bà Trương Mỹ Lan "ế" khách. Nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan cũng đã giảm giá nhiều lần sau các phiên đấu giá không thành, tuy nhiên, vẫn chưa tìm được người mua. Điển hình như du thuyền The Reverie Saigon và 2 tàu Thalia, Electra.

Sau 7 lần giảm giá, tàu Electra của bà Trương Mỹ Lan vẫn chưa có người mua ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Ban đầu, mỗi tàu được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

Đối với du thuyền The Reverie Saigon, giá khởi điểm ban đầu là 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm của tài sản hiện còn 29,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 44,3% so với ban đầu.

2 phương tiện còn lại là các tàu Thalia và Electra, đều sơn màu trắng, được sản xuất vào năm 2017. Mỗi tàu hiện có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.

Bất động sản của Trương Mỹ Lan: Những mét đất vàng giữa TP.HCM chờ ngày đổi chủ

Hiện thi hành án vẫn đang tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người này. Tại giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, tội đưa hối lộ và tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng. Ở giai đoạn 2, bà có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 bị hại là các trái chủ.



