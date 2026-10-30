Vụ Trương Mỹ Lan: Hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng cho các trái chủ

Theo thông cáo báo chí của Thi hành án dân sự TP.HCM, nguồn tiền này thu được từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và kết quả xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cụ thể, Thi hành án dân sự TP.HCM đã chi trả cho 42.367 trái chủ và thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 471 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện chi trả tổng cộng 11 đợt, với số tiền hơn 13.921 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền đã lừa đảo cho các trái chủ ẢNH: T.L

Hiện, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản đã được xác định trong các bản án có hiệu lực. Đồng thời yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm trong 2 giai đoạn của vụ án. Khi có kết quả xử lý tài sản và SCB chuyển tiền về, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Hơn 42.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan được hoàn trả thêm 1.545 tỉ đồng

Chỉ chi trả cho 6 mã trái phiếu được xác định trong bản án

Căn cứ theo các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn tổng số tiền hơn 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại.

Việc thi hành án chỉ áp dụng đối với người nhận chuyển nhượng các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM nhấn mạnh sẽ không tổ chức thi hành án và không chi tiền đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong danh mục đã được tòa án xét xử.

Đối với những người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh chính thống của cơ quan này. Đồng thời, không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

"Thi hành án dân sự TP.HCM đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án trên đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các trái chủ", thông cáo nêu.

Hiện, thi hành án vẫn tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người này ẢNH: ĐỘC LẬP