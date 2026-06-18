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Thời sự

Giảm giá 4 lần, 'siêu' du thuyền 38,7 tỉ của Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ mới

Thảo Nhân - Phan Thương

Ngày 18.6, 3 tài sản là tàu, du thuyền của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được đưa ra đấu giá, nhưng không thành công.

Ngày 18.6, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá tài sản đối với du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Các tài sản được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, không có người tham gia trả giá đối với cả 3 tài sản.

Cho đến nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22.5.2026).

Cận cảnh 3 tài sản của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá

Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất: Pháp.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm).

Tài sản này hiện được giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai.

4 lần giảm giá, du thuyền hạng sang của Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 1.

Du thuyền The Reverie Saigon sản xuất năm 2018 tại Pháp

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

4 lần giảm giá, du thuyền hạng sang của Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 2.

Tàu THALIA vẫn chưa tìm được chủ mới sau 4 lần giảm giá

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tài sản 3: Tàu ELECTRA, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

4 lần giảm giá, du thuyền hạng sang của Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ - Ảnh 3.

Tàu ELECTRA hiện được neo đậu tại Vinhomes Central Park (TP.HCM)

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm phải bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỉ đồng cho SCB. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của các bị cáo đã hoàn trả cho Trương Mỹ Lan, số tiền còn phải khắc phục là hơn 673.800 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 42.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

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