Giảm giá 4 lần, 'siêu' du thuyền 38,7 tỉ của Trương Mỹ Lan vẫn chưa tìm được chủ mới

Ngày 18.6, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá tài sản đối với du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Các tài sản được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, không có người tham gia trả giá đối với cả 3 tài sản.

Cho đến nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22.5.2026).

Cận cảnh 3 tài sản của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá

Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất: Pháp.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm).

Tài sản này hiện được giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai.

Du thuyền The Reverie Saigon sản xuất năm 2018 tại Pháp ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Tàu THALIA vẫn chưa tìm được chủ mới sau 4 lần giảm giá ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Tài sản 3: Tàu ELECTRA, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Tàu ELECTRA hiện được neo đậu tại Vinhomes Central Park (TP.HCM) ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).