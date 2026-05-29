Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 'rao bán' giá 38,7 tỉ đồng

Ngày 29.5, Thi hành án dân sự TP.HCM vừa có thông báo đấu giá tài sản lần thứ 5 đối với 1 du thuyền và 2 tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cho đến hiện nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22.5.2026) để đưa ra đấu giá.

Các tài sản trên sẽ được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ tổ chức phiên đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất: Pháp.

Du thuyền The Reverie Saigon bán đấu giá lần 5 với giá hơn 38,7 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Hoặc xem tài sản trực tiếp trong thời hạn 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 10.6.2026 đến hết ngày 12.6.2026 (trong giờ hành chính).

Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 18.6.2026.

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Tàu THALIA có giá khởi điểm hơn 3,8 tỉ đồng ở lần thứ 5 ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 18.6.2026.

Tài sản 3: Tàu ELECTRA, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Tàu ELECTRA có giá khởi điểm hơn 3,8 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 18.6.2026.

