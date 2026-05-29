Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 'rao bán' giá 38,7 tỉ đồng

Phan Thương
Phan Thương
29/05/2026 12:03 GMT+7

Ngày 18.6 tới, lần thứ 5, du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra bán đấu giá trực tuyến.

Ngày 29.5, Thi hành án dân sự TP.HCM vừa có thông báo đấu giá tài sản lần thứ 5 đối với 1 du thuyền và 2 tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Cho đến hiện nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ 4 (theo quyết định ngày 22.5.2026) để đưa ra đấu giá.

Các tài sản trên sẽ được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. 

Địa chỉ tổ chức phiên đấu giá tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Tài sản 1: Du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, số máy 1: 22276129, số máy 2: 22276240, năm sản xuất: 2018, nơi sản xuất: Pháp.

Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 'rao bán' giá 38,7 tỉ đồng - Ảnh 1.

Du thuyền The Reverie Saigon bán đấu giá lần 5 với giá hơn 38,7 tỉ đồng

ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Hoặc xem tài sản trực tiếp trong thời hạn 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 10.6.2026 đến hết ngày 12.6.2026 (trong giờ hành chính).

Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai.

Giá khởi điểm là 38,7 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 1 triệu đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 7,7 tỉ đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ ngày 18.6.2026.

Tài sản 2: Tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, số máy 1: 25003F-810606, số máy 2: 25003Z-810169, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 'rao bán' giá 38,7 tỉ đồng - Ảnh 2.

Tàu THALIA có giá khởi điểm hơn 3,8 tỉ đồng ở lần thứ 5

ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 18.6.2026.

Tài sản 3: Tàu ELECTRA, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, số máy 1: 25003F-810607, số máy 2: 25003Z-810170, năm sản xuất: 2017, nơi sản xuất: Ba Lan.

Nơi có tài sản: tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 'rao bán' giá 38,7 tỉ đồng - Ảnh 3.

Tàu ELECTRA có giá khởi điểm hơn 3,8 tỉ đồng

ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Giá khởi điểm là hơn 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước là 763 triệu đồng (20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá trực tuyến từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 18.6.2026.

Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.

Hoặc xem tài sản trực tiếp trong thời hạn 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 10.6.2026 đến hết ngày 12.6.2026 (trong giờ hành chính).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm phải bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỉ đồng cho SCB. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của các bị cáo đã hoàn trả cho Trương Mỹ Lan, số tiền còn phải khắc phục là hơn 673.800 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 42.000 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Tin liên quan

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan không kèm biển số: Biển tứ quý 9 sẽ về đâu?

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan không kèm biển số: Biển tứ quý 9 sẽ về đâu?

Chiếc xe Maybach của bà Trương Mỹ Lan đã bán đấu giá thành công hơn 16,6 tỉ đồng. Song giá này chỉ là 'xác xe', còn biển số 51F-199.99 sẽ được thu hồi, giải quyết như thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Trương Mỹ Lan Du thuyền Đấu giá Thi hành án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận