Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan không kèm biển số: Biển tứ quý 9 sẽ về đâu?

Phan Thương
Phan Thương
29/05/2026 05:02 GMT+7

Chiếc xe Maybach của bà Trương Mỹ Lan đã bán đấu giá thành công hơn 16,6 tỉ đồng. Song giá này chỉ là 'xác xe', còn biển số 51F-199.99 sẽ được thu hồi, giải quyết như thế nào?

Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến 3 xe ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vào ngày 22.5 để thi hành án.

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan không kèm biển số: biển tứ quý 9 sẽ về đâu? - Ảnh 1.

Xe ô tô Maybach của bà Trương Mỹ Lan đã bán đấu giá thành với giá hơn 16,6 tỉ đồng, vậy số phận biển số tứ quý 9 sẽ như thế nào?

ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM - THANH NIÊN

Kết quả, chỉ có ô tô mang biển số 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy: 28598060000876, sản xuất năm 2011, có người mua với giá hơn 16,6 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, giá hơn 16,6 tỉ đồng mà người mua trúng đấu giá chỉ là "xác xe", còn biển số đã được định danh, nên chủ sở hữu biển số tứ quý 9 vẫn thuộc về Công ty CP Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát.

Vậy biển số xe 51F-199.99 có được đem đấu giá, để tiếp tục đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm hay không?

Hiện Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.

Tòa buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu...

Tiếp tục xác minh, kê biên và bán đấu giá

Về việc có đấu giá biển số xe 51F-199.99 hay không, theo luật sư Nguyễn Trọng Hào (Đoàn luật sư TP.HCM), nếu biển số xe chưa được cơ quan tiến hành tố tụng kê biên, bán đấu giá đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, thì ở giai đoạn thi hành án, cơ quan thi hành vẫn có thể tiếp tục kê biên bổ sung và bán đấu giá.

Ngoài ra, theo khoản 7 điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

"Biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định", luật sư Hào nêu.

Vì vậy, luật sư Nguyễn Trọng Hào cho biết trong giai đoạn thi hành án, khi phát hiện ra tài sản mới (biển số) chưa từng bị kê biên trong giai đoạn điều tra, cơ quan Thi hành án dân sự có thể áp dụng các điều khoản sau để xử lý: Khoản 1 điều 44 luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) quy định chấp hành viên có quyền xác minh, yêu cầu cơ quan đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản (Cục CSGT, Phòng CSGT) cung cấp thông tin về biển số đứng tên người phải thi hành án.

Đồng thời, điều 68 luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về việc kê biên bổ sung, nếu số tài sản đã kê biên trước đó chưa đủ để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn theo bản án của tòa án, thì chấp hành viên có quyền ra quyết định kê biên tài sản mới phát hiện để bảo đảm thi hành án.

"Với nghĩa vụ bồi hoàn hàng trăm nghìn tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, mọi tài sản có giá trị được tìm thấy đều thuộc diện phải kê biên", luật sư Hào khẳng định.

Cũng theo luật sư Nguyễn Trọng Hào, theo quy định về biển số định danh hiện hành, biển số cấp cho tổ chức (như Công ty Vạn Thịnh Phát) được quản lý chặt chẽ, sẽ bị kê biên, bán đấu giá khi đủ điều kiện.

Tin liên quan

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan 16,6 tỉ đồng, có được 'rinh' biển số tứ quý 9?

Mua Maybach của Trương Mỹ Lan 16,6 tỉ đồng, có được 'rinh' biển số tứ quý 9?

Chiếc Maybach 51F-199.99 có giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng, tình trạng xe bị gỡ bánh, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất nhưng vẫn có người mua trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Trương Mỹ Lan Maybach 51F-199.99 Thi hành án dân sự TP.HCM Biển số tứ quý 9 của trương mỹ lan đấu giá xe sang trương mỹ lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận