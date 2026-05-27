Mua Maybach của Trương Mỹ Lan 16,6 tỉ đồng, có được 'rinh' biển số tứ quý 9?

Ngày 22.5, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến 3 xe ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để thi hành án.

Chiếc Maybach biển số 51F-199.99 của bà Trương Mỹ Lan vẫn có người mua trúng đấu giá hơn 16,6 tỉ đồng, dù cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất

Kết quả, chỉ có ô tô mang biển số 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy: 28598060000876, sản xuất năm 2011, trúng đấu giá. Giá trúng là hơn 16,6 tỉ đồng.

Chiếc Maybach này có giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng, thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tình trạng xe đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp bên trong, nội thất có vài vết xước, xe trong tình trạng bị gỡ bánh xe, gỡ ốp cửa, gỡ sàn nội thất, xe không được sử dụng từ tháng 12.2023.

Riêng chiếc BMW mang biển số 50LD - 069.47, và chiếc Lexus mang biển số 51A - 942.85, đấu giá không thành.

Biển số 51F - 199.99 của xe Maybach không phải đối tượng bán đấu giá

Vậy người mua chiếc Maybach của bà Trương Mỹ Lan có được sở hữu biển số tứ quý 9 hay không, luật sư Nguyễn Đức Huy (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích, trước hết, cần phải hiểu tài sản bị kê biên và bán đấu giá trong trường hợp này là chiếc xe Maybach. Còn biển số 51F - 199.99 thì không đủ điều kiện đem ra bán đấu giá.

"Muốn đưa ra đấu giá thì biển số xe đó, phải đảm bảo hiện không đăng ký cho bất kỳ phương tiện nào và thủ tục bán đấu giá do Bộ Công an thực hiện theo Nghị định 156/2024/NĐ-CP", luật sư Huy nói.

Cũng theo luật sư Huy, hiện tại, chỉ có một trường hợp chuyển quyền sở hữu xe được phép chuyển giao luôn biển số cho chủ mới là trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện gắn với "biển số xe trúng đấu giá".

Như vậy, có thể hiểu, trường hợp này là bán đấu giá đối với tài sản là chiếc Maybach và người trúng đấu giá chiếc xe có thể không được giữ lại biển số 51F- 199.99.

Luật sư Nguyễn Đức Huy thông tin, pháp luật hiện nay chưa có quy định về việc người trúng đấu giá tài sản là xe ô tô được quyền giữ lại biển số của xe trúng đấu giá.

Căn cứ quy định của luật Đấu giá tài sản 2016, người trúng đấu giá sẽ ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá, nên đây là một hình thức chuyển quyền sở hữu tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng.

Trước đây, khi chủ xe chuyển nhượng quyền sở hữu xe thì sẽ chuyển giao luôn biển số cho chủ sở hữu mới. Nhưng kể từ ngày 15.8.2023 (thời điểm thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực -PV ) thì biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe nên khi chủ xe chuyển quyền sở hữu xe thì không giao biển số cho chủ mới.

Bên cạnh đó, từ khi Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm bán đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực (từ ngày 1.7.2023) thì các biển số xe đẹp đã được bán đấu giá thành công với mức giá rất cao, thậm chí cao hơn nhiều lần so với giá trị một chiếc ô tô thông thường.