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Thời sự

Kiểm tra ma túy hơn 1.000 cán bộ Thi hành án dân sự TP.HCM

Ngân Nga
Ngân Nga
09/06/2026 19:56 GMT+7

Thi hành án dân sự TP.HCM vừa tổ chức kiểm tra ma túy đối với hơn 1.000 cán bộ, công chức, người lao động; không phát hiện trường hợp dương tính.

Trong bối cảnh TP.HCM đang quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng "thành phố không ma túy" vào năm 2030, hơn 1.000 cán bộ, công chức và người lao động thuộc hệ thống Thi hành án dân sự TP.HCM đã đồng loạt tham gia kiểm tra, sàng lọc ma túy.

Thông tin được công bố tại hội nghị quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy kết hợp kiểm tra, sàng lọc ma túy do Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức ngày 9.6.

Kiểm tra ma túy hơn 1.000 cán bộ Thi hành án dân sự TP.HCM- Ảnh 1.

Hơn 1.000 cán bộ, công chức, người lao động tham gia kiểm tra ma túy

ẢNH: THADS CUNG CẤP

Đây là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo kế hoạch, hơn 1.000 công chức, người lao động đang công tác tại 19 phòng thi hành án dân sự khu vực cùng 6 phòng chuyên môn trực thuộc đã tham gia hội nghị và thực hiện kiểm tra, sàng lọc ma túy.

Đợt kiểm tra được triển khai đồng loạt với sự phối hợp của Công an TP.HCM và ngành y tế địa phương. Việc kiểm tra áp dụng đối với toàn bộ lãnh đạo, công chức và người lao động trong hệ thống, thể hiện quyết tâm xây dựng môi trường công vụ trong sạch, không có chỗ cho tệ nạn ma túy.

Kiểm tra ma túy hơn 1.000 cán bộ Thi hành án dân sự TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM

ẢNH: THADS CUNG CẤP

Ông Đỗ Phong Hóa, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết: "100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia kiểm tra đều chấp hành nghiêm túc. Kết quả sàng lọc không phát hiện bất kỳ trường hợp nào dương tính với chất ma túy".

Theo lãnh đạo Thi hành án dân sự TP.HCM, cùng với công tác kiểm tra, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy. Các nền tảng số, trang thông tin điện tử và hệ thống truyền thông nội bộ cũng sẽ được tăng cường khai thác nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động.

Việc hơn 1.000 cán bộ Thi hành án dân sự TP.HCM đồng loạt tham gia sàng lọc ma túy và cho kết quả 100% âm tính được xem là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chuyên nghiệp. Đồng thời chung tay thực hiện mục tiêu đưa TP.HCM trở thành địa phương không ma túy trong những năm tới.

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