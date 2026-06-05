Ma túy hết đất sống: Nhân dân ủng hộ và phối hợp hết mình!

Tại TP.HCM, trong cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng công an quyết tâm khiến ma túy hết đất sống, hướng tới mục tiêu sạch ma túy vào năm 2030.

Mong có thêm chiến công mới

Lực lượng Công an TP.HCM nói chung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) nói riêng đã dùng các biện pháp bám sát địa bàn, tổng rà soát, phát hiện tội phạm, đấu tranh bằng sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và sự tham gia của người dân đang tạo nên một lá chắn vững chắc. Lực lượng công an đã kiểm tra cư trú và ứng dụng công nghệ, quyết tâm bài trừ tội phạm nhức nhối này.

Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT TP.HCM) phối hợp Công an P.Bình Đông kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế Ảnh: Trần Kha

Với hàng loạt chiến công từ cuối tháng 5 đến nay, phát hiện và bắt giữ hàng trăm bị can sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy đã góp phần mang lại sự bình yên cuộc sống trên địa bàn thành phố. Đông đảo bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ sự ủng hộ hết mình với chiến dịch này và mong muốn lực lượng công an sẽ có thêm nhiều chiến công mới.

BĐ Trịnh Cường viết: "Đánh giá cao việc tuyên chiến với ma túy thời gian qua của lực lượng công an. Mong sẽ tiếp tục có những chiến công mới, ma túy buộc phải bài trừ". Một BĐ khác bày tỏ: "Hoan hô lực lượng công an! Đề nghị xử lý nghiêm khắc, kịch khung hình phạt bất kỳ ai liên quan đến ma túy". Tương tự, BĐ Bùi Hieu cũng khen ngợi: "Hoan hô các anh làm sạch môi trường xã hội, cứu giúp nhiều gia đình".

Nhìn trên diện rộng về câu chuyện tội phạm ma túy, BĐ Dinh Nhan Cao mong muốn: "Đất nước ta cần làm gấp, triệt để, hiệu quả, thường xuyên và lâu dài để phát triển vững chắc và văn minh. Hoan nghênh và hưởng ứng chiến dịch!".

Rất tâm đắc về cuộc chiến không khoan nhượng với ma túy lần này, BĐ Khai Nguyen phân tích và đề nghị: "Ma túy không chỉ là "tệ nạn xã hội", mà còn là "quốc nạn", bởi nó có khả năng tàn phá một thế hệ, làm suy nhược giống nòi. Muốn ngăn cản "giặc" này, không chỉ phát động theo "đợt" hay một "chiến dịch" hoặc "phong trào" nhất thời, mà là cuộc chiến trường kỳ, liên tục, dựa trên "tai mắt nhân dân" như thiên la địa võng giăng khắp nơi. Lực lượng an ninh cần dựa vào dân để đánh giặc ma túy vì lợi nhuận của nó quá lớn khiến bao người mù quáng".

Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy

Trong trận chiến toàn diện này, lực lượng công an không chỉ phát hiện người sử dụng ma túy là một số nghệ sĩ, các bạn trẻ mà có nhiều tài xế. Thông tin phát hiện 107 tài xế dương tính với ma túy trong gần 1 tháng cũng khiến nhiều BĐ lo lắng. BĐ Cường Trịnh quan ngại: "Con số rất đáng ngại và rất lo lắng. Hiểm họa luôn chực chờ khi các lái xe sử dụng ma túy. Nên chăng có kiến nghị liên quan đến ma túy thì treo bằng lái vĩnh viễn".

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ và đồng tình với chiến dịch, nhiều BĐ còn mong mỏi cánh tài xế, giới trẻ hãy nhìn vào những bị can vừa bị bắt (dù ở bất kỳ ngành nghề nào) làm bài học cảnh tỉnh cho mình, không thử, hoặc cương quyết rời xa, đoạn tuyệt với ma túy.

Không chỉ ma túy mà còn có các chất cấm, gây nghiện, làm ảnh hưởng sức khỏe cũng phải tuyệt đối tránh xa. BĐ Đỗ Văn Tú nêu hiện tượng: "Trên TikTok, Facebook có quá nhiều clip quay cảnh tụ tập, ca hát, hít bóng như một trò vui thời thượng. Người lớn nhìn thì lo, còn tụi nhỏ lại nghĩ chỉ là cách giải trí cho vui thôi. Đến khi xảy ra chuyện thì đã muộn".

BĐ Phạm Thị Phượng bình luận: "Tội phạm và tệ nạn ma túy thực sự là vấn đề nhức nhối, nhất là khi số người sử dụng ngày càng trẻ hóa. Mong rằng mỗi cá nhân, đặc biệt là người trẻ, các chủ trọ sẽ quan tâm hơn đến người thuê để giúp thành phố thực hiện mục tiêu trở thành Thành phố không ma túy".

Dù theo luật hình sự thì không phân biệt ngành nghề nào, nhưng bạn Hữu Long vẫn đề xuất: "Giới nghệ sĩ là người của công chúng mà dùng chất cấm (ma túy) thì nên xử lý thật nghiêm, tránh cho cộng đồng, nhất là lớp trẻ, học theo?".

Bên cạnh công sức tra án, đấu tranh lần theo dấu vết tội phạm, một yếu tố quan trọng để tệ nạn bị đẩy lùi mà nhiều bạn đọc nhất trí cao chính là sự phối hợp của nhân dân. Bạn Hoàng Gia Vịnh mong mỏi: "Việc lực lượng công an thực hiện các cao điểm kiểm tra, tuyên truyền và triệt phá các đường dây ma túy là nỗ lực đáng ghi nhận. Hy vọng người dân sẽ luôn hợp tác và chủ động phát giác, tố giác để chung tay đẩy lùi tệ nạn này".