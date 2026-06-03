TP.HCM phát hiện 107 tài xế dương tính ma túy trong gần 1 tháng

Ngày 3.6, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát từ ngày 1 - 28.5, lực lượng chức năng đã phát hiện 107 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy trên các tuyến đường bộ. Ngoài ra, còn có 10 thuyền viên trên các phương tiện đường thủy dương tính với chất ma túy.

CSGT phối hợp công an địa phương kiểm tra tại bến cảng ẢNH: DIỆU MI

Như vậy, trung bình mỗi ngày, lực lượng CSGT phát hiện gần 4 trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy khi tham gia giao thông.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong quá trình thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Theo PC08, việc tăng cường kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ góp phần kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông mà còn giúp ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tai nạn giao thông giảm 35 vụ

Bên cạnh phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan ma túy, tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP.HCM cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Thống kê từ ngày 1 - 28.5 cho thấy số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước, dù lưu lượng phương tiện và nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa vẫn ở mức cao.

Gần 22.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 28 ngày ẢNH: DIỆU MI

Để đạt kết quả trên, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua đó, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 4.200 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 8.100 trường hợp.

Trong số các hành vi vi phạm được tập trung xử lý có hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện.

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng chức năng cũng xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm.

Phát hiện 22 vụ việc liên quan an ninh trật tự

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 vụ việc liên quan an ninh trật tự, gồm các hành vi cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, vận chuyển phương tiện không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã, tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.



Toàn bộ các vụ việc đã được bàn giao cho công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

107 tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy ẢNH: DIỆU MI

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá kết quả phát hiện hơn 100 trường hợp tài xế dương tính ma túy và hàng chục vụ việc liên quan an ninh trật tự cho thấy các tuyến giao thông không chỉ là nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn là địa bàn cần được kiểm soát chặt để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ của đợt cao điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera; phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên các tuyến giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.