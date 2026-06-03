'Thế trận lòng dân' khiến ma túy hết đất sống

Từ chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện tội phạm, đấu tranh làm sạch địa bàn của Công an TP.HCM, sức mạnh tổng hợp từ lực lượng công an chính quy kết hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và sự tham gia của người dân đang tạo nên một lá chắn vững chắc. Cuộc chiến quét sạch ma túy, chuyển hóa địa bàn đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn thành phố với mục tiêu hướng tới xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Công an xã Bình Chánh hướng dẫn người dân cài ứng dụng SOS An ninh trật tự ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày đầu ra quân cao điểm 45 ngày đêm, không khí quyết tâm đã lan tỏa đến từng con hẻm, từng khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Trọng tâm của chiến dịch lần này là đưa lực lượng bám sát cơ sở, lấy xã, phường làm trận địa, kết hợp giữa rà soát công nghệ và "tai mắt" của người dân để tạo thế trận bao vây, cô lập tội phạm ma túy.

Siết chặt địa bàn cơ sở

Tại xã Bình Chánh, cửa ngõ giao thông huyết mạch phía tây nam thành phố và có địa bàn giáp ranh phức tạp, công tác quản lý cư trú được đặt lên hàng đầu. Công an xã Bình Chánh đã xây dựng kế hoạch cụ thể với trọng tâm là kiểm tra cư trú tổng thể tại 397 nhà trọ với hơn 1.000 nhân khẩu di biến động.

Điểm sáng lớn nhất tại đây là sự đồng lòng của các chủ nhà trọ. Tại khu trọ do bà Lê Thị Thanh Nga quản lý, tiêu chí "không ma túy" là điều tiên quyết. Bà Nga chia sẻ: "Tôi thà để phòng trống, chịu mất tiền thuê chứ nhất quyết không nhận đối tượng liên quan đến ma túy. Giờ tôi làm theo vận động của công an, tự bỏ tiền túi trang bị các loại que test ma túy. Khách đến thuê mà thấy có biểu hiện khả nghi, tôi vận động họ test tại chỗ, ổn thỏa mới cho ký hợp đồng". Sự quyết liệt này đã giúp ngăn ngừa tội phạm ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, mô hình ứng dụng công nghệ "SOS An ninh trật tự" cũng được lực lượng chức năng triển khai vận động cài đặt đến 100% người thuê trọ. Anh Lê Hoàng Huy, một người dân địa phương, cho hay: "Khi đến làm định danh, tôi được hướng dẫn cài ứng dụng SOS An ninh trật tự rất tiện lợi. Vừa theo dõi được tin tức chính thống, vừa có thể báo tin tố giác một cách nhanh chóng, bảo mật. Giờ ra đường thấy an tâm hẳn".

Trong đợt cao điểm lần này, vai trò của lực lượng an ninh cơ sở (dân phòng, bảo vệ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một cán bộ cảnh sát khu vực xã Bình Chánh cho hay: "Hằng ngày các lực lượng phối hợp liên tục chia làm 3 ca tuần tra khép kín. Lực lượng cơ sở là những người gần dân nhất, thông thuộc địa hình nhất. Họ nắm rõ từng biến động nhỏ nhất tại ấp để kịp thời báo ngay cho công an chính quy xử lý".

Dù khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập hành chính, các chiến sĩ vẫn xuyên đêm bám trụ mặt đường. Tổ công tác 363 liên tục tuần tra vũ trang lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm như Đinh Đức Thiện, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh... để phòng chống tội phạm. Sự hiện diện của màu áo xanh an ninh cơ sở bên cạnh sắc phục công an chính quy đã tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Tươi (một tài xế dịch vụ, thuê trọ ở xã Bình Chánh) nhận xét: "Công an kiểm tra ma túy thường xuyên là điều rất tốt. Có an ninh trật tự thì dân mới yên ổn làm ăn, giảm tai nạn và cướp giật".

H IỆU QUẢ TỪ RÀ SOÁT, TEST MA TÚY DIỆN RỘNG

Không chỉ ở Bình Chánh, tinh thần tấn công tội phạm đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các xã, phường trên địa bàn TP.HCM. Biện pháp "gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng", tổ chức test nhanh ma túy đối với các đối tượng diện nghi vấn đã phát huy hiệu quả tức thì.

Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp Công an P.Bình Đông kiểm tra ma túy, nồng độ cồn ở chợ đầu mối Bình Điền ẢNH: TRẦN KHA

Tại xã Nhà Bè, chỉ trong vòng 5 ngày đầu ra quân, công an xã đã rà soát và tiến hành test nhanh đối với 193 trường hợp nghi vấn, kịp thời phát hiện 12 người dương tính để lập hồ sơ xử lý. Đơn vị xác định sẽ tiếp tục tập trung xét nghiệm tại các khu chung cư cao tầng và cơ sở lưu trú tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Ở khu vực nội đô, lực lượng công an phường cũng liên tục lập chiến công khi bất ngờ kiểm tra các tụ điểm nhạy cảm. Điển hình, Công an P.Tân Sơn Nhất đã kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ Đ.D Food trên đường Hoàng Sa. Qua test nhanh toàn bộ 34 nhân viên và 591 khách, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy.

Tại P.Gò Vấp, công an liên tiếp xử lý nhiều đối tượng về hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo sử dụng ma túy tại các buổi tiệc, tụ tập trong căn hộ cho thuê. Đáng báo động là ngộ nhận sai lầm rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện, dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Đợt truy quét cũng ghi nhận việc xử lý nghiêm một số cá nhân có sức ảnh hưởng như ca sĩ Miu Lê, ca sĩ Sơn Ngọc Minh về các hành vi liên quan đến ma túy, khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật "không có vùng cấm".

"L ƯỚI SẮT" BỦA VÂY TỘI PHẠM

Sự hiệp đồng tác chiến giữa công an chính quy và lực lượng cơ sở đã mang lại kết quả ấn tượng ngay từ tuần đầu ra quân. Qua rà soát dữ liệu dân cư kết hợp kiểm tra lưu trú, Công an xã An Nhơn Tây đã bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương (đối tượng trốn nã suốt 11 năm) về tội mua bán ma túy. Tại xã Phú Hòa Đông, bằng biện pháp vận động quần chúng, lực lượng chức năng cũng đã thuyết phục thành công một đối tượng lừa đảo trốn nã từ năm 1996 ra đầu thú.

Không dừng lại ở mặt trận bài trừ tệ nạn ma túy, đợt cao điểm còn ghi nhận những chiến công trên các lĩnh vực khác. Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã triệt phá đường dây sản xuất hàng giả, thu giữ 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, khởi tố 3 người. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) lập chốt kiểm tra xuyên đêm tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Chỉ trong một đêm, tổ công tác kiểm tra, kiểm soát 429 phương tiện, kịp thời phát hiện 2 tài xế dương tính với ma túy và tịch thu xe hết niên hạn sử dụng.

Theo số liệu từ Trạm CSGT Tân Túc, từ ngày 1 - 15.5, đơn vị đã lập biên bản xử lý tổng cộng 1.490 trường hợp vi phạm. Cụ thể, CSGT tạm giữ 523 phương tiện (4 ô tô, 471 xe máy và 48 phương tiện khác); vi phạm nồng độ cồn 370 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 27 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 127 trường hợp.

Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm đã chứng minh khi nghiệp vụ và quyết tâm của lực lượng công an hòa quyện cùng "thế trận lòng dân" và sự tận tụy của lực lượng an ninh cơ sở, ma túy sẽ không còn đất dung thân. Những chiến công liên tiếp đang đặt những viên gạch vững chắc đầu tiên cho mục tiêu dài hạn, đưa TP.HCM trở thành đô thị văn minh, sạch bóng ma túy và bảo vệ an toàn cho mọi người dân.