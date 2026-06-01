Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân

Buổi lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 tại Trại tạm giam Chí Hòa có sự tham dự của đại tá Trần Thanh Hiển, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM; đại diện Viện KSND; chính quyền địa phương cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Công an TP.HCM trao quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân

Tại Trại tạm giam Chí Hòa, đại tá Trần Thanh Hiển đã thay mặt Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp trao các quyết định đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Thanh Hiển đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của 457 phạm nhân được đặc xá đợt này.

Phó giám đốc Công an TP.HCM nhắn nhủ, tấm vé đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trở về. Đại tá Hiển cũng đề nghị sau khi trở về địa phương, mỗi công dân cần tiếp tục phát huy kết quả rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động để vượt qua mặc cảm, tự ti. Từ đó, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống ổn định và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Theo Công an TP.HCM, công tác xét duyệt và tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 được thực hiện cực kỳ nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Việc hàng trăm phạm nhân được tự do trước thời hạn không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo tại các cơ sở giam giữ, mà còn là minh chứng rõ nét cho chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỡ nhưng biết hối cải, quyết tâm sửa sai để làm lại cuộc đời.