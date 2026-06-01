Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân

Ngọc Lê
Ngọc Lê
01/06/2026 18:19 GMT+7

Ngày 1.6, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước ở Trại tạm giam Chí Hòa. Có 457 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt đã chính thức nhận quyết định, khép lại quá khứ để trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Buổi lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 tại Trại tạm giam Chí Hòa có sự tham dự của đại tá Trần Thanh Hiển, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM; đại diện Viện KSND; chính quyền địa phương cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân - Ảnh 1.

Công an TP.HCM trao quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân

ẢNH: CTV

Tại Trại tạm giam Chí Hòa, đại tá Trần Thanh Hiển đã thay mặt Ban giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp trao các quyết định đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Thanh Hiển đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của 457 phạm nhân được đặc xá đợt này.

Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân - Ảnh 2.

Đại tá Trần Thanh Hiển phát biểu tại buổi công bố

ẢNH: CTV

Phó giám đốc Công an TP.HCM nhắn nhủ, tấm vé đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trở về. Đại tá Hiển cũng đề nghị sau khi trở về địa phương, mỗi công dân cần tiếp tục phát huy kết quả rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực lao động để vượt qua mặc cảm, tự ti. Từ đó, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống ổn định và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi đặc xá 2026

ẢNH: CTV

Theo Công an TP.HCM, công tác xét duyệt và tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 được thực hiện cực kỳ nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Việc hàng trăm phạm nhân được tự do trước thời hạn không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo tại các cơ sở giam giữ, mà còn là minh chứng rõ nét cho chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người từng lầm lỡ nhưng biết hối cải, quyết tâm sửa sai để làm lại cuộc đời.

Tin liên quan

Bắt 3 lò sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất cấm

Bắt 3 lò sản xuất hơn 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất cấm

Sử dụng loại hóa chất cấm có tiếng lóng là 'nước kẹo' để kích thích giá đỗ lớn nhanh, thân mập, các nghi phạm đã tuồn ra các chợ, quán ăn trên địa bàn TP.HCM hơn 1.000 tấn giá đỗ ngậm hóa chất, thu lợi bất chính 8 tỉ đồng.

Cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm: Cú đấm thép vào tội phạm ma túy

Đặc xá năm 2026: Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân đoàn tụ cùng gia đình

Khám phá thêm chủ đề

đặc xá Công An TP.HCM đặc xá 2026 TP.HCM Trại tạm giam Chí Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận