Đặc xá năm 2026: Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân đoàn tụ cùng gia đình

Sáng 1.6, Trại giam Thủ Đức (Z30D, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an; đóng tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Trong đợt đặc xá lần này, Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân (268 nam và 127 nữ) được tha tù trước thời hạn, trong đó có 28 người nước ngoài.

Từ sáng sớm, nhiều thân nhân từ các tỉnh, thành trên cả nước đã có mặt trước cổng trại giam để chờ đón người thân trở về đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian chấp hành án phạt tù.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 751 ngày 26.5.2026 về đặc xá tha tù trước thời hạn cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện trên phạm vi cả nước.

Trong đợt đặc xá năm 2026, Trại giam Thủ Đức nằm trong nhóm các cơ sở giam giữ có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước.

Công bố và trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức

Theo thượng tướng Lê Văn Tuyến, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo và truyền thống khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian thi hành án.

Việc xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật, bảo đảm các trường hợp được đặc xá đều đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong đợt đặc xá năm 2026, Trại giam Thủ Đức thuộc nhóm các trại giam có số phạm nhân được đặc xá nhiều nhất cả nước

Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức, cho biết mỗi người sau những sai lầm, vấp ngã đều cần có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nhận được sự cảm thông và niềm tin để làm lại cuộc đời. Trại giam Thủ Đức tin tưởng các phạm nhân được đặc xá sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên, chấp hành tốt pháp luật, lao động chân chính, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội.

Ngay sau lễ công bố, các phạm nhân hoàn tất các thủ tục theo quy định, thay đổi trang phục và trở về cùng người thân.

Trại giam Thủ Đức hiện là một trong những cơ sở giam giữ có quy mô lớn của cả nước, quản lý hơn 10.000 phạm nhân. Nhiều năm qua, đơn vị đã đề nghị giảm án và đặc xá cho hàng nghìn phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, góp phần tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.