Gần 10.000 phạm nhân được đặc xá năm 2026

Chiều 30.5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước CHXHCN VN.

Theo đó, quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1.6.2026. Trong số này, có 133 phạm nhân nằm trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho hay quy trình xét duyệt đảm bảo minh bạch, công khai, chặt chẽ, chính xác. Tất cả những phạm nhân đều đủ các tiêu chuẩn đặc xá và được thông qua bởi Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình danh sách Chủ tịch nước ký quyết định.

Các phạm nhân thuộc các đại án tham nhũng chức vụ, đại án kinh tế cũng vậy. "Mặc dù đã đủ hết các điều kiện, để đảm bảo khách quan, chặt chẽ, Hội đồng tư vấn đặc xá vẫn báo cáo một lần nữa tới Ban Chỉ đạo để thông qua", ông Tuyến cho hay.

Cũng trong đợt đặc xá năm 2026, có 644 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Cùng đó là 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ, thuộc nhiều quốc tịch.

Thông tin thêm, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài cho biết đặc xá năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc. Đây cũng là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền XHCN VN lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải tái hòa nhập và cống hiến cho xã hội.