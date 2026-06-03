Kiểm tra nhà nghỉ, công an phát hiện 13 người sử dụng ma túy

Ngày 3.6, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đang phối hợp Công an phường Hưng Phú củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ việc 13 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2 trong số 13 người bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 0 giờ 5 ngày 31.5, Công an phường Hưng Phú tiến hành kiểm tra nhà nghỉ S.K 2 ở khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Lợi. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 13 người đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm các gói ni lông chứa tinh thể dạng cục không màu, 1 cân tiểu ly điện tử cùng nhiều nỏ thủy tinh, ống nhựa, đầu khò gas, hộp quẹt gas…

Bước đầu làm việc cơ quan công an, những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc triệt xóa thành công điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên là kết quả bước đầu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Thời gian tới, đơn vị sẽ quyết tâm truy quét các loại tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng đến xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.