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Đời sống Cộng đồng

Nhiều tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM bất ngờ được yêu cầu kiểm tra ma túy

Vũ Phượng
Vũ Phượng
05/06/2026 13:19 GMT+7

Hàng chục tài xế xe buýt, taxi tại TP.HCM bất ngờ được yêu cầu kiểm tra ma túy ngẫu nhiên trong cao điểm 45 ngày đêm phòng, chống ma túy. Các tài xế đều ủng hộ và mong CSGT làm mạnh hơn nữa.

Sáng 5.6, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa tổ chức kiểm tra ma túy ngẫu nhiên đối với tài xế xe buýt, taxi tại bãi xe trên đường Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 1.

CSGT và công an phường kiểm tra ma túy ngẫu nhiên nhiều tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là hoạt động nằm trong cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tài xế đang chờ nhận ca, sạc xe hoặc chuẩn bị đón khách được lực lượng chức năng mời vào khu vực kiểm tra. Sau khi đối chiếu thông tin cá nhân, các tài xế được phát dụng cụ lấy mẫu nước tiểu, tự thực hiện dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng giải thích quy trình thực hiện, hướng dẫn tài xế đọc kết quả và đối chiếu thông tin để tránh nhầm lẫn. Nhiều tài xế cho biết đây là lần đầu tiên họ được kiểm tra ma túy ngẫu nhiên tại nơi làm việc. Sau hơn 1 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với chất ma túy.

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 2.

Các tài xế ủng hộ việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra ma túy để bảo đảm trật tự an toàn xã hội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tài xế ủng hộ kiểm tra ma túy ngẫu nhiên

Là một trong những người được kiểm tra đầu tiên, ông Trần Thanh Tuấn (57 tuổi), tài xế xe buýt, cho biết bản thân hoàn toàn ủng hộ hoạt động này.

"Cơ quan chức năng làm vậy tốt cho anh em lái xe thôi. Tôi lớn tuổi rồi nên không có gì phải lo. Chỉ sợ mấy người trẻ thiếu hiểu biết, dính vào chất cấm rồi ảnh hưởng công việc, cuộc sống", ông Tuấn chia sẻ.

Người tài xế lâu năm cho biết thời gian qua ông thường xuyên xem các vụ việc liên quan người có biểu hiện sử dụng chất kích thích gây tai nạn giao thông hoặc mất kiểm soát hành vi. "Nhiều trường hợp gây tai nạn rồi ảnh hưởng đến người khác, gia đình cũng khổ theo. Tôi luôn nhắc đồng nghiệp đừng dính vào ma túy hay chất kích thích vì hậu quả rất lớn", ông nói.

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 3.

Việc kiểm tra không được thông báo trước

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tương tự, anh Trần Phúc Vinh (34 tuổi), tài xế taxi cho biết khi đang vào bãi sạc pin cho xe thì được lực lượng chức năng mời kiểm tra. "Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng tôi thấy việc này rất tốt. Tài xế là người trực tiếp chở khách nên không được phép sử dụng chất kích thích hay chất gây nghiện. Kiểm tra như vậy giúp mọi người yên tâm hơn", anh Vinh nói.

Theo anh Vinh, quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, không gây phiền hà hay ảnh hưởng đến công việc của tài xế. Anh ủng hộ việc cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên để góp phần nâng cao ý thức chấp hành của tài xế.

"Lần đầu kiểm tra nên... hơi lo"

Anh Hoàng Đức Trung, một tài xế taxi khác, cho biết đây là lần đầu tiên anh trải qua việc kiểm tra ma túy ngẫu nhiên nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. "Tôi bất ngờ vì không nghĩ đang chờ xe lại được mời vào kiểm tra. Ban đầu cũng hơi lo vì lần đầu gặp, nhưng lo do chưa quen thôi chứ không phải sợ vi phạm", anh Trung cười nói.

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 4.

Việc kiểm tra diễn ra nhanh chóng

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo anh, việc kiểm tra nên được thực hiện thường xuyên hơn đối với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Anh Trung cho rằng nếu chẳng may có người sử dụng chất cấm rồi lái xe sẽ rất nguy hiểm vì mất kiểm soát hành vi, gây tai nạn cho chính mình và những người xung quanh.

Cùng quan điểm, anh Hoàng Văn Lợi, tài xế taxi, cho rằng việc kiểm tra ma túy định kỳ giúp bảo vệ cả tài xế lẫn hành khách. "Người nào sử dụng chất kích thích khi lái xe rất dễ mất kiểm soát tốc độ, mất khả năng xử lý tình huống. Ảnh hưởng không chỉ một cá nhân mà cả xã hội. Ai đang sử dụng thì nên từ bỏ càng sớm càng tốt", anh Lợi nói.

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 5.

Cao điểm 45 ngày đêm của Công an TP.HCM kéo dài từ ngày 15.5 đến 30.6

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc kiểm tra ngẫu nhiên tài xế xe buýt, taxi được thực hiện trong bối cảnh Công an TP.HCM đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 1 - 28.5, lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện 107 trường hợp người điều khiển phương tiện đường bộ và 10 thuyền viên dương tính với chất ma túy. Trung bình mỗi ngày phát hiện gần 4 trường hợp vi phạm.

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 6.

Các tài xế được kiểm tra trong sáng nay đều âm tính với ma túy

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT bất ngờ kiểm tra ma túy tài xế xe buýt, taxi ở TP.HCM - Ảnh 8.

Để bảo đảm quá trình kiểm tra, lực lượng an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ các trường hợp tránh nhầm lẫn kết quả

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cũng trong giai đoạn này, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có gần 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết việc kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ nhằm kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm các nguy cơ phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

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