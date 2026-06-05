CSGT mở đường đưa người đàn ông chấn thương sọ não đến Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 4.6, trong lúc làm nhiệm vụ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã kịp thời mở đường, hỗ trợ đưa một bệnh nhân chấn thương sọ não đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo đó, khoảng 16 giờ 35 cùng ngày, khi đang tuần tra tại Km11 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác số 8 nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người nhà anh C.T.H (44 tuổi, ở phường Tân Phước, TP.HCM).

CSGT mở đường đưa người dân đến bệnh viện kịp thời ẢNH: C08

Theo người thân, anh H. bị chấn thương sọ não do tai nạn và đang được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng ô tô. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, gia đình mong lực lượng chức năng hỗ trợ để xe có thể nhanh chóng đến bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và triển khai phương án hỗ trợ. Thượng úy Trần Tuấn Anh cùng lực lượng cảnh sát cơ động đã sử dụng xe tuần tra chuyên dụng dẫn đường, mở lối ưu tiên cho xe chở bệnh nhân di chuyển qua các tuyến đường đông phương tiện.

Tiếng còi ưu tiên vang lên giữa dòng xe giờ cao điểm. Chiếc ô tô chở bệnh nhân được lực lượng chức năng dẫn đường liên tục, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển trên hành trình đến bệnh viện.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian ngắn nhất để cấp cứu. Theo thông tin từ gia đình, hiện anh H. đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng CSGT trên các tuyến cao tốc còn nhiều lần hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp như đưa người bệnh đi cấp cứu, hỗ trợ sản phụ chuyển dạ hay giúp đỡ các trường hợp gặp nạn trên đường.