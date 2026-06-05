Ô tô quay vòng, nẹt pô giữa đường ở TP.HCM: CSGT vào cuộc xác minh

Sáng 5.6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh một ô tô quay vòng tròn liên tục giữa đường, kèm theo tiếng động cơ gầm rú lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo thông tin được người đăng tải chia sẻ, vụ việc xảy ra tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM).

Xe ô tô liên tục quay vòng tròn, nẹt pô trên đường phô ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trong đoạn clip, chiếc ô tô di chuyển vào khu vực giao lộ rồi bất ngờ tăng ga, liên tục đánh lái để xe xoay nhiều vòng tại chỗ. Tiếng động cơ vang lớn giữa đường phố khiến nhiều người đang lưu thông xung quanh phải giảm tốc độ quan sát. Thời điểm xảy ra sự việc, trời đang mưa, mặt đường ướt, trong khi khu vực xung quanh vẫn có nhiều xe máy và ô tô qua lại.

Hình ảnh chiếc xe liên tục "drift" và quay vòng giữa đường nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông nếu người điều khiển xe mất lái hoặc xảy ra va chạm với các phương tiện khác đang lưu thông.

Bên cạnh đó, không ít người để lại bình luận thắc mắc hành vi quay vòng, nẹt pô như trong clip có vi phạm quy định giao thông hay không, tài xế có thể bị xử lý về những lỗi nào và mức xử phạt ra sao.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngay khi tiếp nhận sự việc, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã phối hợp Công an phường An Khánh liên hệ chủ xe, xác minh sự việc để xử lý theo quy định.