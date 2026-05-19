Làm sao để thoát ra khỏi ô tô khi gặp nguy hiểm?

Chí Tâm
19/05/2026 15:20 GMT+7

Trang bị kỹ năng thoát hiểm là yếu tố sống còn khi xảy ra sự cố khẩn cấp trên ô tô. Dưới đây là 3 cách xử lý nhanh chóng, giúp người lớn và trẻ em tự cứu mình trong tình huống nguy hiểm.

Làm sao thoát khỏi ô tô khi gặp nguy hiểm?

Các dòng xe hiện nay đều trang bị tính năng tự động khóa cửa để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Do đó, trong một số tình huống khẩn cấp, người ngồi trong xe thiếu kỹ năng thoát hiểm khi cửa đã tự động khóa đều có thể dẫn đến những sự việc thương tâm.

Khi hệ thống cửa bị khóa tự động, hành khách chỉ cần kéo lẫy mở cửa hai lần liên tiếp hoặc gạt lẫy khóa an toàn sang màu đỏ là có thể mở cửa từ bên trong. Đây là cơ chế mở khóa cơ học khẩn cấp được trang bị trên hầu hết các dòng xe.

Một số loại búa phá kính ô tô được trang bị dao để cắt dây đai an toàn khi bị kẹt

Trong trường hợp cửa xe bị kẹt hoàn toàn, hành khách nên sử dụng búa phá kính chuyên dụng hoặc các vật sắc nhọn để đập vỡ bốn cửa kính bên hông. Tuyệt đối không đập kính lái phía trước vì đây là loại kính nhiều lớp có keo liên kết rất bền, cực kỳ khó vỡ vụn để chui ra ngoài và sẽ làm mất thời gian thoát hiểm.

Ngay cả khi ô tô đã tắt máy và rút chìa khóa, hệ thống còi xe vẫn được cấp nguồn điện trực tiếp từ bình ắc-quy. Do đó, thay vì la hét trong khoang lái cách âm gây mất sức, việc nhấn còi liên tục là cách hiệu quả và đỡ tốn sức nhất để thu hút sự chú ý của người xung quanh từ bên ngoài.

