Làm gì để tránh chờ đợi khi đi đăng kiểm ô tô?

4 mẹo giúp tiết kiệm thời gian đăng kiểm ô tô

Đăng kiểm định kỳ là thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ xe vẫn gặp khó khăn, thậm chí phải quay xe nhiều lần do không chuẩn bị kỹ lưỡng. Để quá trình này diễn ra nhanh chóng, người dùng cần thực hiện các bước chuẩn bị cơ bản ngay tại nhà trước khi đưa xe đến trạm.

Đầu tiên, chủ xe cần đặc biệt lưu ý kiểm tra các lỗi phạt nguội qua ứng dụng VNeID hoặc website Cục Cảnh sát giao thông và xử lý dứt điểm các lỗi phạt nguội. Nếu xe vẫn tồn tại biên bản vi phạm chưa giải quyết, cơ quan đăng kiểm sẽ từ chối thực hiện kiểm định phương tiện theo quy định.

Chủ xe cần thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng nhiều hạng mục trước khi đưa phương tiện đi kiểm định ẢNH: VÕ HIẾU

Tiếp theo, thay vì mang xe trực tiếp đến trạm, chủ xe nên ưu tiên đặt lịch hẹn kiểm định trước qua ứng dụng di động. Việc này giúp chủ xe làm chủ thời gian và tránh được cảnh xếp hàng chờ đợi kéo dài trong những khung giờ cao điểm.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, bước bảo dưỡng xe tổng quát trước khi đến trạm là yếu tố then chốt. Các chi tiết quan trọng như hệ thống đèn chiếu sáng, lốp xe, phanh và các tín hiệu cảnh báo trên táp-lô cần đảm bảo hoạt động ổn định. Những hư hỏng nhỏ nếu không được khắc phục sớm chính là nguyên nhân khiến phương tiện bị từ chối đăng kiểm, buộc chủ xe phải đi lại nhiều lần.

Cuối cùng, hãy chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm giấy đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực và giấy chứng nhận kiểm định cũ.