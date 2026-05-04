Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Video

Làm gì để tránh chờ đợi khi đi đăng kiểm ô tô?

Chí Tâm
Chí Tâm
04/05/2026 11:59 GMT+7

Việc nắm vững 4 lưu ý thực dụng từ khâu xử lý phạt nguội đến bảo dưỡng kỹ thuật sẽ giúp chủ xe tiết kiệm tối đa thời gian thời gian đăng kiểm ô tô.

4 mẹo giúp tiết kiệm thời gian đăng kiểm ô tô

Đăng kiểm định kỳ là thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ xe vẫn gặp khó khăn, thậm chí phải quay xe nhiều lần do không chuẩn bị kỹ lưỡng. Để quá trình này diễn ra nhanh chóng, người dùng cần thực hiện các bước chuẩn bị cơ bản ngay tại nhà trước khi đưa xe đến trạm.

Đầu tiên, chủ xe cần đặc biệt lưu ý kiểm tra các lỗi phạt nguội qua ứng dụng VNeID hoặc website Cục Cảnh sát giao thông và xử lý dứt điểm các lỗi phạt nguội. Nếu xe vẫn tồn tại biên bản vi phạm chưa giải quyết, cơ quan đăng kiểm sẽ từ chối thực hiện kiểm định phương tiện theo quy định. 

Làm gì để tránh chờ đợi khi đi đăng kiểm? - Ảnh 1.

Chủ xe cần thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng nhiều hạng mục trước khi đưa phương tiện đi kiểm định

ẢNH: VÕ HIẾU

Tiếp theo, thay vì mang xe trực tiếp đến trạm, chủ xe nên ưu tiên đặt lịch hẹn kiểm định trước qua ứng dụng di động. Việc này giúp chủ xe làm chủ thời gian và tránh được cảnh xếp hàng chờ đợi kéo dài trong những khung giờ cao điểm.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, bước bảo dưỡng xe tổng quát trước khi đến trạm là yếu tố then chốt. Các chi tiết quan trọng như hệ thống đèn chiếu sáng, lốp xe, phanh và các tín hiệu cảnh báo trên táp-lô cần đảm bảo hoạt động ổn định. Những hư hỏng nhỏ nếu không được khắc phục sớm chính là nguyên nhân khiến phương tiện bị từ chối đăng kiểm, buộc chủ xe phải đi lại nhiều lần.

Cuối cùng, hãy chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ gồm giấy đăng ký xe, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực và giấy chứng nhận kiểm định cũ.

Tin liên quan

Xe máy dầu cần làm gì trước đăng kiểm?

Xe máy dầu cần làm gì trước đăng kiểm?

Tiêu chuẩn khí thải mới đối với xe máy dầu đang khiến nhiều chủ xe hoang mang, lo lắng khi đăng kiểm. Điều này có thể giải quyết thông qua việc bảo dưỡng, thay thế phụ tùng định kỳ nhằm giảm độ khói theo quy chuẩn.

Siết khí thải ô tô: Xe đời mới cũng trượt đăng kiểm nếu… 'lười' bảo dưỡng

Thói quen bảo dưỡng của người Việt có thể khiến ô tô 'rớt' đăng kiểm

Khám phá thêm chủ đề

Cục Cảnh sát giao thông đăng kiểm Kiểm định Kiểm định ô tô Đăng kiểm ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận