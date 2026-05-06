Kích nâng xe thế nào để tránh sụp gầm?

Kích nâng xe như thế nào để không bị sập gầm?

Kích nâng gầm xe là thao tác kỹ thuật quan trọng khi cần kiểm tra hoặc sửa chữa nhanh dưới gầm. Tuy nhiên, việc chủ quan trong khâu đặt kích tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Xác định sai vị trí chịu lực là sai lầm phổ biến nhất, trực tiếp dẫn đến sự cố sụp gầm, gây móp méo khung vỏ hoặc làm hỏng hệ thống treo. Để đảm bảo an toàn, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật trước khi thực hiện thao tác nâng xe.

Điểm nâng chuẩn thường nằm ở phần khung xe kiên cố hoặc gờ kim loại dày gần vị trí các bánh xe. Đa số dòng ô tô hiện nay đều có các vị trí được nhà sản xuất đánh dấu rõ ràng bằng rãnh hoặc khấc để khớp với đầu kích. Tuyệt đối không đặt kích vào các bộ phận như nắp nhựa ốp sườn, ống xả hay các tay đòn của hệ thống treo. Những chi tiết này hoàn toàn không có khả năng chịu tải trọng của xe và sẽ bị biến dạng.

Chỉ nên nâng xe ở độ cao vừa đủ, tránh nâng quá cao làm mất cân bằng ẢNH: VÕ HIẾU

Trước khi bắt đầu nâng, tài xế phải xoay tay công để đầu kích khớp hoàn toàn vào rãnh cố định trên khung xe. Một lưu ý an toàn quan trọng là nên chuẩn bị vật kê dự phòng đặt ngay dưới gầm xe, gần sát vị trí đặt kích. Trong tình huống xấu nhất khi kích bị trượt hoặc gãy, vật kê này sẽ ngăn chặn khung xe sập thẳng xuống mặt đất.

Trong suốt quá trình nâng, nếu nhận thấy kích có dấu hiệu bị nghiêng hoặc lún, người lái phải hạ xuống để điều chỉnh lại vị trí ngay lập tức. Chỉ nên nâng xe vừa đủ để đạt được độ cao cần thiết, thường là cách mặt đất khoảng 5 cm. Việc nâng xe quá cao sẽ làm thay đổi trọng tâm, khiến phương tiện dễ bị trôi hoặc đổ nhào nếu mặt đường không thực sự bằng phẳng.