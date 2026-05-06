Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Video

Kích nâng xe thế nào để tránh sụp gầm?

Chí Tâm
Chí Tâm
06/05/2026 12:46 GMT+7

Xác định sai vị trí đặt kích nâng xe là nguyên nhân chính dẫn đến sụp gầm, gây hư hỏng khung xe và nguy hiểm. Nắm vững kỹ thuật xác định điểm nâng chuẩn giúp đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cho người thực hiện.

Kích nâng xe như thế nào để không bị sập gầm?

Kích nâng gầm xe là thao tác kỹ thuật quan trọng khi cần kiểm tra hoặc sửa chữa nhanh dưới gầm. Tuy nhiên, việc chủ quan trong khâu đặt kích tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Xác định sai vị trí chịu lực là sai lầm phổ biến nhất, trực tiếp dẫn đến sự cố sụp gầm, gây móp méo khung vỏ hoặc làm hỏng hệ thống treo. Để đảm bảo an toàn, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật trước khi thực hiện thao tác nâng xe.

Điểm nâng chuẩn thường nằm ở phần khung xe kiên cố hoặc gờ kim loại dày gần vị trí các bánh xe. Đa số dòng ô tô hiện nay đều có các vị trí được nhà sản xuất đánh dấu rõ ràng bằng rãnh hoặc khấc để khớp với đầu kích. Tuyệt đối không đặt kích vào các bộ phận như nắp nhựa ốp sườn, ống xả hay các tay đòn của hệ thống treo. Những chi tiết này hoàn toàn không có khả năng chịu tải trọng của xe và sẽ bị biến dạng.

Kích nâng xe thế nào để tránh sụp gầm? - Ảnh 1.

Chỉ nên nâng xe ở độ cao vừa đủ, tránh nâng quá cao làm mất cân bằng

ẢNH: VÕ HIẾU

Trước khi bắt đầu nâng, tài xế phải xoay tay công để đầu kích khớp hoàn toàn vào rãnh cố định trên khung xe. Một lưu ý an toàn quan trọng là nên chuẩn bị vật kê dự phòng đặt ngay dưới gầm xe, gần sát vị trí đặt kích. Trong tình huống xấu nhất khi kích bị trượt hoặc gãy, vật kê này sẽ ngăn chặn khung xe sập thẳng xuống mặt đất.

Trong suốt quá trình nâng, nếu nhận thấy kích có dấu hiệu bị nghiêng hoặc lún, người lái phải hạ xuống để điều chỉnh lại vị trí ngay lập tức. Chỉ nên nâng xe vừa đủ để đạt được độ cao cần thiết, thường là cách mặt đất khoảng 5 cm. Việc nâng xe quá cao sẽ làm thay đổi trọng tâm, khiến phương tiện dễ bị trôi hoặc đổ nhào nếu mặt đường không thực sự bằng phẳng.

Tin liên quan

4 nguyên nhân phổ biến khiến dầu động cơ rò rỉ, nhỏ giọt dưới gầm xe

4 nguyên nhân phổ biến khiến dầu động cơ rò rỉ, nhỏ giọt dưới gầm xe

Vết dầu động cơ rò rỉ nhỏ giọt dưới gầm xe là một trong những dấu hiệu cho thấy bình chứa, gioăng ốc xả hay động cơ đang gặp vấn đề, nếu không được kiểm tra, khắc phục có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài.

Lưu ý khi sử dụng ô tô gầm thấp tại khu vực ngập nước

Nước nhỏ giọt dưới gầm ô tô khiến tài mới hốt hoảng, nguyên nhân do đâu?

Khám phá thêm chủ đề

kích nâng xe kích nâng gầm nâng gầm xe hệ thống treo gầm xe cách nâng gầm xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận