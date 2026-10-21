Chiếc Lexus 51A-942.85 của bà Trương Mỹ Lan sắp được bàn giao cho chủ mới

Sáng 23.10, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức bàn giao tài sản, là xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, sản xuất năm 2013, của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho ông P.V.T (phường Phước Thắng, TP.HCM).

Chiếc Lexus mang biển số 51A - 942.85 của bà Trương Mỹ Lan được bán đấu giá thành 600 triệu đồng ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Ông P.V.T là người trúng đấu giá chiếc xe Lexus của bà Trương Mỹ Lan với giá 600 triệu đồng, sau 4 lần giảm giá. Giá khởi điểm của chiếc xe là 768 triệu đồng.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM cũng ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với chiếc xe Lexus trên.

Trước đó, ngày 22.5, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến 3 xe ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan để thi hành án.

Kết quả, chỉ có chiếc ô tô mang biển kiểm soát 51F-199.99, 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, số khung WDBVG7HB5BA002922, số máy: 28598060000876, sản xuất năm 2011, trúng đấu giá. Giá khởi điểm hơn 8 tỉ đồng và giá trúng là hơn 16,6 tỉ đồng.

Hai tài sản khác là chiếc ô tô nhãn hiệu BMW mang biển số 50LD - 069.47, và chiếc Lexus mang biển số 51A - 942.85, được đấu giá không thành.

Sau nhiều lần đấu giá, xe ô tô BMW mang biển số 50LD-069.47, 5 chỗ , màu xanh, năm sản xuất: 2015 đã bán đấu giá thành công với giá hơn 879,6 triệu đồng, và chiếc Lexus bán với giá 600 triệu đồng.

Chuẩn bị đấu giá 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan

Cũng trong ngày 23.10, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM sẽ lần lượt diễn ra 4 phiên đấu giá 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan.

4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá sáng 23.10 ẢNH: NHẬT THỊNH - ĐỘC LẬP

Tài sản 1 (đấu giá lúc 9 giờ 30 phút): Nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm là hơn 94 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Trong đó diện tích xây dựng 86,8 m², diện tích sàn 791,9 m². Số tầng đang hiện hữu là 6 tầng + hầm + lửng. Lộ giới đường Võ Văn Tần là 20 m.

Tài sản 2 (đấu giá lúc 10 giờ): Căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất là một căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Đường Nguyễn Thị Diệu có lộ giới 14 m.

Tài sản 3 (đấu giá lúc 10 giờ 30 phút): Căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng.

Căn hộ có diện tích sàn 79,37 m², nằm tại tầng 2 của công trình cao 6 tầng. Phần đất gắn với tài sản thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 44, có diện tích 113,19 m² và được sử dụng chung.

Tài sản 4 (đấu giá lúc 11 giờ): Nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn); giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Bất động sản này có diện tích đất 26,43 m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị và thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43 m² và tổng diện tích sử dụng 62,42 m².

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa ra bán đấu giá 7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 1.800 tỉ đồng, gồm: Nhà đất tại 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), TP.HCM, diện tích hơn 1.157 m², thu về 635 tỉ đồng

Nhà đất 64 - 68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán được với giá 647 tỉ đồng

Nhà đất 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM, bán với giá hơn 469 tỉ đồng

2 túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 14,2 tỉ đồng

Chiếc xe Mercedes Maybach biển số 51F-199.99 được bán với giá hơn 16,6 tỉ đồng

Chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47 được bán với giá 879 triệu đồng

Bộ trang sức đính kim cương gồm đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn được bán thành công với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng



