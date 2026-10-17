Vì sao giới du thuyền 'né' tài sản triệu đô của bà Trương Mỹ Lan?

Ngày 28.10 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM tiếp tục tổ chức đấu giá 3 phương tiện thủy liên quan bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sau 7 lần giảm giá, gồm: du thuyền The Reverie Saigon; 2 tàu Thalia, Electra.

Sau 7 lần giảm giá, du thuyền The Reverie Saigon được "rao bán" với giá 29,2 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Đối với du thuyền The Reverie Saigon, giá khởi điểm ban đầu là 52,4 tỉ đồng. Sau 7 lần giảm giá, mức khởi điểm của tài sản hiện còn 29,2 tỉ đồng, tương đương khoảng 44,3% so với ban đầu.

2 phương tiện còn lại là các tàu Thalia và Electra, đều sơn màu trắng, được sản xuất vào năm 2017. Mỗi tàu hiện có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.

Tàu Electra ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Ban đầu, mỗi tàu được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 5,1 tỉ đồng. Sau 7 đấu giá không thành và điều chỉnh giảm giá, mức khởi điểm của mỗi tàu hiện còn khoảng 2,3 tỉ đồng.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, theo phương thức trả giá lên.

Người tham gia đấu giá phải là cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của luật Đấu giá tài sản.

Tàu Thalia ẢNH: TRUNG TÂM ĐẤU GIÁ TP.HCM

Bà Trương Mỹ Lan hiện chấp hành án tù tử hình trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Việc bán các tài sản trên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho 43.108 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.

Giá vẫn cao so với giá thị trường dành cho du thuyền xuống cấp

Theo giới kinh doanh du thuyền ở TP.HCM, 3 chiếc du thuyền hạng sang của bà Trương Mỹ Lan khi nhập về Việt Nam thuộc dạng mới, chưa qua sử dụng và có giá trị rất cao. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng lâu ngày, không được bảo dưỡng thường xuyên nên tàu bị xuống cấp.

Cũng theo người kinh doanh này, du thuyền The Reverie Saigon màu xanh trắng có giá trị cao nhất trong tất cả 3 chiếc tàu được đấu giá.

Sở dĩ cho đến nay 3 chiếc này vẫn chưa bán được do đã bị hư hại nhiều ở các thiết bị điện tử, nội - ngoại thất khiến giới chơi du thuyền chưa mặn mà. "Với du thuyền càng để lâu, không sử dụng và bảo dưỡng sẽ càng xuống cấp theo thời gian", vị kinh doanh du thuyền cho biết.

Ngoài ra, chuyện tàu xuống cấp, gặp lỗi thì với giới chơi du thuyền, nhất là doanh nhân, người kinh doanh còn ngại nhất ở chuyện "phong thủy" khi chủ cũ của du thuyền gặp chuyện không hay. Bên cạnh đó, giá bán ra hiện tại còn cao so với giá thị trường dành cho du thuyền xuống cấp.

Vị này chia sẻ: "Trước kia, cũng đã có người tìm hiểu và có ý định mua lại du thuyền hạng sang này. Tuy nhiên, khi soi xét kỹ cũng đành bỏ qua vì giá quá cao. Nếu giá bán ra khoảng 15 - 18 tỉ đồng thì khả năng bán được sẽ nhanh hơn rất nhiều".

Ngoài ra, với 2 chiếc tàu Thalia, Electra màu trắng, có giá trị nhỏ, nội thất chỉ có 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh thì không phải là dạng du thuyền hạng sang.