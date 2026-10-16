Loạt bất động sản gần 1.100 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan chờ đấu giá

Trong tháng 10 và tháng 11 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ lần lượt tổ chức các phiên đấu giá đối với một số bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), nhằm thu hồi tiền đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan hoàn trả trên 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại mua trái phiếu.

Cụ thể, trong ngày 23.10, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM sẽ lần lượt diễn ra 4 phiên đấu giá 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan.

Tài sản 1 (đấu giá lúc 9 giờ 30 phút): Nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm là hơn 94 tỉ đồng.

Nhà đất tại 142 Võ Văn Tần được định giá hơn 94 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu đất có diện tích 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Trong đó diện tích xây dựng 86,8 m², diện tích sàn 791,9 m². Số tầng đang hiện hữu là 6 tầng + hầm + lửng. Lộ giới đường Võ Văn Tần là 20 m.

Tài sản 2 (đấu giá lúc 10 giờ): Căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM; giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng.

Biệt thự 22B Nguyễn Thị Diệu được định giá hơn 202,5 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài. Trên đất là một căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m². Đường Nguyễn Thị Diệu có lộ giới 14 m.

Tài sản 3 (đấu giá lúc 10 giờ 30 phút): Căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn; giá khởi điểm hơn 41 tỉ đồng.

Căn hộ có diện tích sàn 79,37 m², nằm tại tầng 2 của công trình cao 6 tầng. Phần đất gắn với tài sản thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 44, có diện tích 113,19 m² và được sử dụng chung.

Tài sản 4 (đấu giá lúc 11 giờ): Nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn); giá khởi điểm hơn 37,3 tỉ đồng.

Nhà đất 151 Đồng Khởi được định giá hơn 37,3 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Bất động sản này có diện tích đất 26,43 m², được sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở đô thị và thời hạn lâu dài. Trên đất có căn nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 26,43 m² và tổng diện tích sử dụng 62,42 m².

4 tài sản trị giá trên 700 tỉ đồng chờ chủ sở hữu mới

Ngoài ra, ngày 12.11, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức đấu giá 2 tài sản tại số 7 Hàm Nghi, phường Sài Gòn. Tài sản này được định giá hơn 161,2 tỉ đồng.

Trong đó, tầng trệt và tầng 3 được định giá hơn 115,5 tỉ đồng; căn hộ lầu 1 được định giá gần 45,77 tỉ đồng.

Nhà đất số 7 Hàm Nghi được chia thành 2 tài sản: tầng trệt và tầng 3 được định giá hơn 115,5 tỉ đồng; căn hộ lầu 1 được định giá gần 45,77 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Số 7 Hàm Nghi cũng chính là một mặt của dự án IFC One Saigon - tiền thân là Saigon One Tower, một trong những dự án bất động sản gây nhiều tiếc nuối nhất tại trung tâm TP.HCM.

Trên thực tế, khi nhắc tới tòa nhà nổi tiếng này, người ta thường nhắc địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, hoặc mô tả nó nằm ở giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, mà ít khi nhắc tới mặt tiền Hàm Nghi.

Dự án được khởi công năm 2008 trên khu đất rộng hơn 6.600 m² tại vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến năm 2011, công trình bất ngờ dừng thi công khi đã hoàn thành khoảng 80% phần thô. Trong nhiều năm sau đó, tòa nhà bỏ hoang giữa trung tâm thành phố và trở thành một trong những dự án "đắp chiếu" nổi tiếng nhất thị trường bất động sản.

Nhà đất 123 Nguyễn Huệ được định giá hơn 349,4 tỉ đồng ẢNH: ĐỘC LẬP

Cạnh đó, 2 tài sản đã có kết quả định giá, chờ xác định thời gian bán đấu giá, gồm: nhà đất tại 123 Nguyễn Huệ, quận 1 (cũ) được định giá trên 349,4 tỉ đồng; căn biệt thự 41 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 (cũ) được định giá hơn 204,6 tỉ đồng.

Nhà đất 41 Nguyễn Thị Diệu được định giá hơn 204,6 tỉ đồng ẢNH: PHAN THƯƠNG

Hiện thi hành án vẫn đang tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác của bà Trương Mỹ Lan để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà này. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.